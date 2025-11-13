Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Ukrajna jelképe az aranybudi + videó

Politikailag inkorrekt műsorunkban Ambrózy Áron kollégánk vádlóiról is hosszasan szó esett. Bütyök, azaz Magyar Péter, aki már főügyésznek képzeli magát, azt követeli, hogy munkatársunk számítógépét és telefonját foglalják le, mert „kiváló képességű” embereivel azt találták ki, hogy Ambrózy már hamarabb tudott a kiszivárgott Tisza-listáról, mint mások, sőt olyan informatikai tudás birtokában van, hogy egy konkrét digitális térképet is készített a szimpatizánsok adatai alapján. Ez önmagában is vicc, mint az az ellenzéki vélemény is, hogy Orbán Viktort megalázták Amerikában, mert oda kellett utaznia.

Szó esett a BBC hazugsággyáráról, valamint az ukrán korrupciós botrányról, amelyben Zelenszkij elnök jó barátja érintett. Nem maradt ki az energiaválság sem, amelyért a brüsszeliták és kapcsolt részeik a felelősek. A háború, a jövő évi választások és a közvélemény-kutatások mellett sem ment el szótlanul a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa.

– Te Ambrózy, hogyhogy nem vagy még börtönben? – dobta fel a nagy kérdést Bayer Zsolt. Sokat cikkeztünk már arról, hogy legalább 200, a Tisza Párthoz kötődő szimpatizáns jelentette fel kollégánkat egy olyan írása miatt, amelyből egyszerű tételmondatokat sem tudtak értelmezni. Bütyök, azaz Magyar Péter és csapata azt bírta kitalálni, hogy Ambrózy kolléga már a kiszivárogtatás előtt ismerte a Tisza-listát, és ő készítette el azt a térképet is, amelyen jól beazonosítható, hol élnek a szekta tagja. Mint azt Ambrózy Áron már többször is elmondta, nincs ilyen informatikai képessége, a lelkiismerete tiszta, ha akarják, ahogy azt Bütyök követeli, vigyék el a számítógépét és telefonját a hatóságok, legalább a felesleges dolgokat leszedik róla és újra működni fognak az eszközei. Azt is tudatta mindenkivel, hogy még nem rabosították, de nem retteg attól, hogy lefotózzák és ujjlenyomatot vesznek tőle, maximum festékes ujjakkal közlekedik, valamint azzal sem foglalkozik, hogy üvöltenek vele az utcán a tiszások, mert ez már mindennapos esemény az életében.

Áttértek a balliberális sajtóra, akik nem kevesebbet állítanak, mint hogy Orbán Viktor miniszterelnököt megalázták azzal, hogy Amerikába kellett utaznia. Bayer pikírten megjegyezte, örülne, ha őt minden nap így megaláznák. Ambrózy szerint az a megalázó, ha valakit egy skót golfpályára kéretnek tárgyalni, ugyanis ezt történt Ursula von der Leyen asszonnyal, amikor Trump elnökkel akart egyeztetni.

De hagyták is ezt a sztorit, mert volt fontosabb téma, ugyanis Zelenszkij ukrán elnök legjobb barátját leleplezték korrupciós ügyek miatt. Azóta már két, az ukrán energiához köthető miniszternek is le kellett mondania. Kiderült az is, hogy ez a barát lényegében pénztárosként működött Ukrajnában, még a vécéje, a bidéje, sőt a vécékeféje is aranyból volt. Ez nem egyedi eset a szomszédos országban, volt már erre példa. Munkatársaink megjegyezték, az aranybudi már jelkép az ukránoknál. Kiemelték, hogy miközben ezrek halnak meg a fronton, az uniós és energetikai pénzeket ellopják, Zelenszkijt és haverjait mindez nem érdekli, a külföldi forrásokból „lecsippentik” az összegeket, miközben az ukrán lakosság retteg a téli a fagyoktól, nem tudják, hogy lesz -e mivel fűteni és lesz-e majd áramszolgáltatás.