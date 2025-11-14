nemzeti konzultációbábkormányTisza-adóHidvéghi Balázsadóemelés

Már több mint egymillióan emelték fel a szavukat a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen + videó

November végéig tart a nemzeti konzultáció.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 11:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs egy új videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára rámutatott: a magyar emberek megértették, hogy nagy a tét.

Budapest, 2025. november 3. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a nemzeti konzultációról tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. november 3-án. MTI/Purger Tamás
Hidvéghi Balázs. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az államtitkár megköszönte mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet. A magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik.

Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: a brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el. Nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek – tette hozzá.

Az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák.

Ez a háborús adóemelő politika veszélyeztet mindent, amit az elmúlt tizenöt évben elértünk.

– A családi adórendszert, az adókedvezményeket, az édesanyák és fiatalok adómentességét, Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adó kulcsát, valamint Magyarország biztonságos energiaellátását és így a rezsicsökkentést is – sorolta Hidvéghi Balázs.

Nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket

– figyelmeztetett. Hozzátette: arra biztat mindenkit, hogy ha még nem tette, küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet. Ezt november 30-ig még meg lehet tenni.

Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és az adóemelések ellen

– kérte az államtitkár.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu