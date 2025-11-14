Már több mint egymillióan emelték fel a szavukat a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen + videó

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs egy új videójában. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára rámutatott: a magyar emberek megértették, hogy nagy a tét.

Hidvéghi Balázs. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az államtitkár megköszönte mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet. A magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik.

Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: a brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el. Nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek – tette hozzá.

Az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák.

Ez a háborús adóemelő politika veszélyeztet mindent, amit az elmúlt tizenöt évben elértünk.

– A családi adórendszert, az adókedvezményeket, az édesanyák és fiatalok adómentességét, Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adó kulcsát, valamint Magyarország biztonságos energiaellátását és így a rezsicsökkentést is – sorolta Hidvéghi Balázs.

Nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket

– figyelmeztetett. Hozzátette: arra biztat mindenkit, hogy ha még nem tette, küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet. Ezt november 30-ig még meg lehet tenni.

Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és az adóemelések ellen

– kérte az államtitkár.