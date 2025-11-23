háborúellenesháborúellenes kampányháborúellenes kiállítás

Itt van Orbán Viktor receptje arra, hogyan maradjunk ki a háborúból

A miniszterelnök Facebook-oldalán elárulta a tervét: így marad ki Magyarország a háborúból.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 23. 11:56
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor. A miniszterelnök Facebook-oldalán választ adott az általa feltett kérdésre: pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból:

Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré.

„Abból ki tudtunk maradni. Ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból” – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: a migrációs csatából történő kimaradásunknak a tapasztalata az, hogy az egy erőteljes társadalmi akaratra történt. „Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból. Szerintem van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat. 

Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk.

De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük” – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök indoklásában kifejtette, hogy ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció. Ezek arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni és hogy a magyarok pénze a magyaroké. 

Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket. Ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból.  Írjuk alá minél többen

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. 

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

add-square Trump béketerve

Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu