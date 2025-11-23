Itt van Orbán Viktor receptje arra, hogyan maradjunk ki a háborúból

„Hogyan lehet kimaradni a háborúból?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor. A miniszterelnök Facebook-oldalán választ adott az általa feltett kérdésre: pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból:

Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré.

„Abból ki tudtunk maradni. Ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból” – hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: a migrációs csatából történő kimaradásunknak a tapasztalata az, hogy az egy erőteljes társadalmi akaratra történt. „Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból. Szerintem van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat.

Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk.

De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük” – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök indoklásában kifejtette, hogy ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció. Ezek arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni és hogy a magyarok pénze a magyaroké.

Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket. Ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból. Írjuk alá minél többen

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.