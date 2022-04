Kapás Boglárka sokat szenvedett és vívódott, hogy visszavonul

Kapás Boglárka érdeklődésünkre nem tagadta, lelkileg is nagyon megviselte ez a nehéz időszak, és közel állt hozzá, hogy feladja.

– Nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy az olimpia után ilyen nehezen indult be a felkészülésem, és amikor beindult volna, akkor is mindig jött valami probléma – vallotta be. – Sok-sok kitartásra volt szükségem ahhoz, hogy kijöjjek ebből a negatív állapotból, mert hosszú távon borzasztóan nehéz minden reggel úgy felkelni, talán ma sikerül, aztán este úgy lefeküdni, hogy ma sem sikerült.

Igen, az elmúlt hónapokban az is megfordult a fejemben, hogy nekem most kellene befejeznem az úszást, mert ez már csak szenvedés.

De az edzőm, Virth Balázs odafigyelt rám, sokat beszélgettünk, és tartotta bennem a lelket, hogy lesz ez még jobb is. Hiszek neki, és nem adtam fel.

Mint Kapás elmondta, a szerdától szombatig tartó debreceni országos bajnokságot „elengedte”, ami nem azt jelenti, hogy nem indul el rajta, de valószínűleg csak a klubja, az Újpest váltóiban vállal szerepet, és ha lesznek is egyéni számai, a 200 pillangó nem lesz köztük.

Virth Balázs tartotta a lelket az elkeseredett úszóban. Fotó: Derencsényi István/Magyar Úszószövetség

– Egyébként sem készültünk volna külön az ob-re, mert idén a budapesti világbajnokság a legfontosabb verseny, arra kellene csúcsformába kerülni – mondta Kapás, aki kérdésünkre számokkal is érzékeltette, milyen formában van.

– Ha most versenykörülmények között vízbe kellene ugranom, talán le tudnám úszni két perc tíz másodpercen belül a kétszáz pillangót, de a kettő nulla hattól messze lennék – utalt arra, hogy a tavalyi budapesti Eb-n 2:06,50-es egyéni rekorddal lett aranyérmes, 2019-ben pedig Dél-Koreában 2:06,78-cal lett a szám világbajnoka, amelynek jelenleg is a címvédője.