Anyai örömök elé néz Tokió magyar úszóhőse

Úszódresszben jelent meg az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka és a speciális olimpiai aranyérmes Szilágyi Zsanett, akik Virth Balázs edző irányításával leúsztak néhány hosszt a Duna Arénában, az idén júniusban kezdődő világbajnokság színhelyén.

Az esemény harmadik résztvevője, a tavalyi tokiói paralimpián 100 mellen aranyérmes Illés Fanni azonban csak a rövid bemutatót követő sajtóbeszélgetésen vett részt, amelynek örömteli oka volt: mint kiderült, várandós, a hatodik hónapban jár.

– Minden a tervek szerint alakul, most különösen jól jön, hogy a párom az edzőm, így kiszámoltuk a dolgokat, és a 2024-es párizsi paralimpián már szeretnék ott lenni, sőt már a jövő évi világbajnokságon is – árulta el Illés Fanni, aki az idei budapesti vb-t értelemszerűen kihagyja.

Az úszást azonban a várandósság ellenére egyelőre nem hagyta abba:

– Még a hatodik hónapban is tudok edzeni, persze nem olyan keményen, mint tavaly a tokiói játékok előtt – tette hozzá Fanni. – Szeretnék a szülés után minél hamarabb visszatérni a medencébe, amihez természetesen nagy segítségre lesz szükségem. Nagyon számítok édesanyámra, aki felköltözik Budapestre. Korábban mindig erősebben tértem vissza a leállások után, most ráadásul nem egy sérülés, hanem egy csodálatos dolog után leszek, amely szerintem hatalmas inspirációt fog adni nekem.

A gyermekvállalás miatt is speciális a nők helyzete a sportban, amelyre az MVM sajtóeseménye is felhívta a figyelmet. Kapás Boglárka is megerősítette, hogy bizony vannak nehezebb időszakaik, amire érdemes tekintettel lenni.

– Nemcsak arról van szó, hogy a hajszárítás miatt tovább tart edzés után a készülődés az öltözőben – hangsúlyozta a 200 pillangón világbajnok úszó. – A nőknek havonta jelentkező problémákkal is meg kell küzdeniük, amiről kevés szó esik a sportban. Amikor görcsöl a hasad, és úgy kell teljesíteni, az elég nagy hátrány, miközben ugyanazt a munkát végezzük el, mint a férfiak.

Különösen fontos a támogatás a női sportolóknak

– Gyerekként sokat jártam a vízpartra, mert a szüleim úgy gondolták, fontos, hogy meglegyen a vízbiztonságom, tulajdonképpen ennek köszönhetően kezdtem el úszni, és rengeteg támogatást kaptam a szüleimtől – osztotta meg Szilágyi Zsanett.

– A család és az edző támogatása nélkül nem is lehetne ezt csinálni – erősítette meg Kapás Boglárka, aki a bemutatót vezénylő edzője, Virth Balázs szerepét is kiemelte ebben. – Nemcsak bemondja, mi az edzésmenet, hanem lelkileg is sokat segít. Ebből a szempontból én egyébként is szerencsés helyzetben vagyok, mert a vőlegényem, Telegdy Ádám is úszó, így sokat vagyunk együtt az edzőtáborokban és a versenyek idején is.