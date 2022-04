Nyolcvanéves lett Bodnár András, a labda és a szike ura

Április 9-én ünnepelte 80. születésnapját az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Bodnár András. Az egykori pólós úszóként kezdte a pályafutását Egerben, majd az OSC egyesületének tagja lett. Sportolói karrierje mellett elvégezte az orvosi egyetemet, és idővel sebész főorvosként dolgozott, illetve ő volt az 1989-ben megalakult Magyar Vízilabda-szövetség első elnöke. Három évig töltötte be ezt a tisztséget.

– Egerben az uszoda mellett születtünk, így hamar megtanultunk úszni. Egerből indulva szerepeltem úszóként az 1958-as budapesti Európa-bajnokságon, majd következett a vízilabda. Fantasztikus életem volt, és bízom benne, a következő kerek évfordulót is együtt ünnepelhetjük – mondta a tiszteletére adott rendezvényen Bodnár András.

Az 1964-es tokiói ötkarikás játékokon aranyérmet nyert pólócsapat egyetlen életben lévő tagját a kerek évforduló alkalmából a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja hétfőn köszöntötte, a rendezvényen Fábián László szavaival élve, több olimpiai érmes egykori sportoló jelent meg, mint amennyi egy-egy ország teljes területén él. A klub elnöke mellett beszédet mondott Schmitt Pál, Vári Attila, valamint Katona András, aki Bodnár csapattársa volt az 1960-as római olimpián bronzérmet szerzett válogatottban, később pedig az edzője lett.

– Láttalak játszani, voltunk együtt olimpián, és mivel az unokám vízilabdázik, most látom igazán, milyen kemény munkát végeztek ebben a sportban. Tizenhat éven keresztül voltál válogatott, iszonyatosan gyors és kemény voltál, jó szervező. Sokan szeretnek, most is sokan ünnepelnek, nemcsak vízilabdázók, hanem vívók, labdarúgók, öttusázók, ökölvívók is – hívta fel a figyelmet Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnöke, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának tiszteletbeli elnöke.

– Büszke vagyok, hogy a sportágunknak ilyen nagyságai vannak. Te is példa vagy rá, hogy a magas szintű sportolás és a tanulás összeegyeztethető – méltatta az ünnepeltet Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke.