Állati dolgok

Donald Trump az idén is ceremoniális elnöki kegyelmet adott két pulykának, még mielőtt floridai üdülőjébe indult volna megünnepelni a hálaadás napját. A két szerencsés szárnyas, Waddle és Gooble egyenesen Észak-Karolinából érkezett Washingtonba. (Ismeretes, ezen az ünnepen minden amerikai család vacsoraasztalára pulyka kerül – nem véletlen, hogy sok helyütt pulykanapnak nevezik a hálaadást. A pulykakegyelmek sora Abraham Lincoln elnökségéig nyúlik vissza. A legenda szerint Lincoln kisfia arra kérte édesapját, hogy kímélje meg a hálaadásnapi vacsora áldozatának kiszemelt pulykát.)

Hagyományteremtő szándék vezérelte rövid országlásának utolsó heteiben, 2004 tavaszán Medgyessy Péter kormányfőt is, aki elhatározta: miniszterelnöki kegyelemben részesít egy levágásra ítélt disznót. Úgy tervezte, azontúl évente amnesztiában részesít egy-egy hízót, aki így megússza a böllérkést. Választása egy bizonyos Gömböc nevű, Nógrád megyei illetőségű ifjú mangalicára esett, aki már a vágóhídi halálsoron várta az ítéletvégrehajtót. E drámai pillanatokban érkezett a siralomólba a miniszterelnöki futár, kezében a kegyelmi okmánnyal. (Még parlamenti belépőt is kiállítottak az elérzékenyült Gömböcnek.)

A kegyelmi ceremónia részleteiről keveset tudunk, ugyanis ekkorra már a „kegyelmes” kormányfő volt inkább a reflektorfényben – egy másik disznó jóvoltából. Medgyessy Pétert ugyanis – ez volt az igazi disznóság! – kibillentette a miniszterelnöki székből az MSZP lánglelkű fenegyereke, Gyurcsány Ferenc. Aki viszont nemcsak Medgyessynek, de az országnak sem kegyelmezett.