Tör előre a Nemzeti Tömörülés

A Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke az első fordulóban a szavazatok 35–36 százalékát kapná, ellenfeleitől függően, az 1000 válaszadó bevonásával november 19. és 20. között végzett felmérés szerint. A második fordulóban Bardella minden forgatókönyv szerint győzelmet aratna. Az Odoxa közvélemény-kutató eredményei alapján a Nemzeti Tömörülés vezetője 48 százalékpontos különbséggel, 74:26 arányban legyőzné a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchont – hívja fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál.

Jordan Bardella és Marine Le Pen – a Nemzeti Tömörülés tör előre

Fotó: AFP

Bár ez a legnagyobb különbség, az elméleti párosítások egyike sem lenne szoros. Bardella a szavazatok 53–47 százalékkal legyőzné Édouard Philippe volt miniszterelnököt, a centrista blokk vezetőjét. A 30 éves RN-vezető még nagyobb arányban, 58–42 százalékkal győzné le a szocialista Raphaël Glucksmannt, míg Gabriel Attal, a volt miniszterelnök és Emmanuel Macron elnök szövetségese egy hipotetikus második fordulóban 44 százalékot szerezne Bardella 56 százalékával szemben. A közvélemény-kutatás hibahatára 2,5 százalékpont volt.

Az, hogy Bardella indul-e a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjeként, továbbra is nyitott kérdés. Jelenleg ő a legvalószínűbb – és gyakorlatilag az egyetlen – járható út a párt számára, mivel a párt korábbi elnökét, Marine Le Pent 2025 márciusában öt évre eltiltották a közhivatal betöltésétől.

Fellebbezési tárgyalása 2026 elejére, január 13. és február 12. közé van kitűzve.

📊 Intentions de vote au second tour de la présidentielle • @OdoxaSondages



✅ J. Bardella : 53%

▪️ E. Philippe : 47%



✅ J. Bardella : 58%

▪️ R. Glucksmann : 42%



✅ J. Bardella : 74%

▪️ J-L. Mélenchon : 26%



✅ J. Bardella : 56%

▪️ G. Attal : 44% pic.twitter.com/s6kW2bYkAk — Clément Macchi (@clement_mci) November 25, 2025

Az Odoxa-felmérés nem az egyetlen, amely azt jelzi, hogy a Nemzeti Tömörülés és Bardella vezet a mainstream pártok előtt. Ahogy a Hungarian Conservative arról november elején beszámolt, az Elabe által végzett felmérés szerint Bardella az első fordulóban 35–37,5 százalékos győzelmet aratna.

A tényleges választásokig azonban még több mint egy év van hátra – emlékeztet a The European Conservative. Ahogy Odoxa megjegyezte: „az elnökválasztáson több hónappal a választás előtt elsöprő esélyesnek lenni nem garantálja a sikert”.

