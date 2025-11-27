Tör előre a Nemzeti Tömörülés

A Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke az első fordulóban a szavazatok 35–36 százalékát kapná, ellenfeleitől függően, az 1000 válaszadó bevonásával november 19. és 20. között végzett felmérés szerint. A második fordulóban Bardella minden forgatókönyv szerint győzelmet aratna. Az Odoxa közvélemény-kutató eredményei alapján a Nemzeti Tömörülés vezetője 48 százalékpontos különbséggel, 74:26 arányban legyőzné a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchont – hívja fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál.
Bár ez a legnagyobb különbség, az elméleti párosítások egyike sem lenne szoros. Bardella a szavazatok 53–47 százalékkal legyőzné Édouard Philippe volt miniszterelnököt, a centrista blokk vezetőjét. A 30 éves RN-vezető még nagyobb arányban, 58–42 százalékkal győzné le a szocialista Raphaël Glucksmannt, míg Gabriel Attal, a volt miniszterelnök és Emmanuel Macron elnök szövetségese egy hipotetikus második fordulóban 44 százalékot szerezne Bardella 56 százalékával szemben. A közvélemény-kutatás hibahatára 2,5 százalékpont volt.
Az, hogy Bardella indul-e a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjeként, továbbra is nyitott kérdés. Jelenleg ő a legvalószínűbb – és gyakorlatilag az egyetlen – járható út a párt számára, mivel a párt korábbi elnökét, Marine Le Pent 2025 márciusában öt évre eltiltották a közhivatal betöltésétől.
Fellebbezési tárgyalása 2026 elejére, január 13. és február 12. közé van kitűzve.
Az Odoxa-felmérés nem az egyetlen, amely azt jelzi, hogy a Nemzeti Tömörülés és Bardella vezet a mainstream pártok előtt. Ahogy a Hungarian Conservative arról november elején beszámolt, az Elabe által végzett felmérés szerint Bardella az első fordulóban 35–37,5 százalékos győzelmet aratna.
A tényleges választásokig azonban még több mint egy év van hátra – emlékeztet a The European Conservative. Ahogy Odoxa megjegyezte: „az elnökválasztáson több hónappal a választás előtt elsöprő esélyesnek lenni nem garantálja a sikert”.
Borítókép: Jordan Bardella és Marine Le Pen (Fotó: AFP)
