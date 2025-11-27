FranciaországJordan BardellaMarine Le PenNemzeti Tömörülés

Tör előre a Nemzeti Tömörülés

A francia Odoxa közvélemény-kutató intézet által végzett friss közvélemény-kutatás szerint Jordan Bardella, a jobboldali vezető minden lehetséges forgatókönyv szerint győzelmet aratna a 2027-es franciaországi elnökválasztáson. A Nemzeti Tömörülés elnökének népszerűsége hónapok óta emelkedik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 4:57
JOrdan Bardella És Marine Le Pen Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke az első fordulóban a szavazatok 35–36 százalékát kapná, ellenfeleitől függően, az 1000 válaszadó bevonásával november 19. és 20. között végzett felmérés szerint. A második fordulóban Bardella minden forgatókönyv szerint győzelmet aratna. Az Odoxa közvélemény-kutató eredményei alapján a Nemzeti Tömörülés vezetője 48 százalékpontos különbséggel, 74:26 arányban legyőzné a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchont – hívja fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál. 

Jordan Bardella és Marine Le Pen – a Nemzeti Tömörülés tör előre
Jordan Bardella és Marine Le Pen – a Nemzeti Tömörülés tör előre
Fotó: AFP

Bár ez a legnagyobb különbség, az elméleti párosítások egyike sem lenne szoros. Bardella a szavazatok 53–47 százalékkal legyőzné Édouard Philippe volt miniszterelnököt, a centrista blokk vezetőjét. A 30 éves RN-vezető még nagyobb arányban, 58–42 százalékkal győzné le a szocialista Raphaël Glucksmannt, míg Gabriel Attal, a volt miniszterelnök és Emmanuel Macron elnök szövetségese egy hipotetikus második fordulóban 44 százalékot szerezne Bardella 56 százalékával szemben. A közvélemény-kutatás hibahatára 2,5 százalékpont volt.

Az, hogy Bardella indul-e a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjeként, továbbra is nyitott kérdés. Jelenleg ő a legvalószínűbb – és gyakorlatilag az egyetlen – járható út a párt számára, mivel a párt korábbi elnökét, Marine Le Pent 2025 márciusában öt évre eltiltották a közhivatal betöltésétől. 

Fellebbezési tárgyalása 2026 elejére, január 13. és február 12. közé van kitűzve.

Az Odoxa-felmérés nem az egyetlen, amely azt jelzi, hogy a Nemzeti Tömörülés és Bardella vezet a mainstream pártok előtt. Ahogy a Hungarian Conservative arról november elején beszámolt, az Elabe által végzett felmérés szerint Bardella az első fordulóban 35–37,5 százalékos győzelmet aratna.

A tényleges választásokig azonban még több mint egy év van hátra – emlékeztet a The European Conservative. Ahogy Odoxa megjegyezte: „az elnökválasztáson több hónappal a választás előtt elsöprő esélyesnek lenni nem garantálja a sikert”. 

Borítókép: Jordan Bardella és Marine Le Pen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekpolgár

Miért vagyok udvarias a bunkó pénztárossal?

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyedül nem lehetsz polgár. Ahhoz, hogy polgár legyél, kell köréd egy polgári világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.