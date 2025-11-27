Diszkurzív struktúrák Isten közelségében

A vallások és a média kapcsolata érdekes és fontos kutatási témája nemcsak az alkalmazott szociológiának, a kommunikációs tudományoknak, vagy éppen az eszme- és gondolkodástörténetnek, de a teológiának és a vallástudománynak is, miközben olyan kérdéseket vet föl, mint például hogy értelmezhetők-e a vallások médiaként – hiszen lényegüknél fogva közvetítenek (Isten szavát, spirituális tanítást, életmódot stb.) –, illetve hogy a vallások mediatizált mindennapjainkban a média részeként, vagy a médiumoktól függetlenül vannak-e jelen. Ezekhez hasonló kérdésekre és problémafölvetésekre találhatunk válaszkísérleteket Lázár Kovács Ákos Vallás és társadalom a médiában. Tanulmányok a termékeny egyidejűtlenségről című kötetében, amely korábban folyóiratokban (elsősorban a Vigilia, a Távlatok és a Szív hasábjain), valamint tanulmánykötetekben megjelent írásainak gyűjteménye. A szerző teológus, esztéta, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézetének vezetője, egyetemi docens, a Katolikus Kommunikációs Világszövetség (SIGNIS World) európai régiójának elnökségi tagja, s számos, a kereszténységhez és a filmkultúrához, vizuális kommunikációhoz, médiához kötődő publikáció szerzője.

A kötetben szereplő tanulmányok három ciklusba vannak csoportosítva. A Vallás és társadalom című fejezet nyolc tanulmányt tartalmaz, amelyek a társadalmi diskurzusban megjelenő vallási jelenségekre, az abban jelenlévő vallásokra és a vallásos emberek önmeghatározásaira fókuszálnak, kitérve arra is, hogy a vallás mennyire magánügy, mennyire „szenzitív adat”, s milyen módon és mekkora mértékben része egy ember identitásának, s hogy mennyire közéleti kiállás (mint a történelmi keresztény egyházak többsége javasolja híveinek) a kereszténység társadalmi tanításának a képviselete. A vallás és a társadalom mediatizációja című egységben hét tanulmány olvasható. Ezek a közvetítés és a közvetítettség elméleti alapjait és modelljeit vizsgálják, mind a nemzetközi és a sajátosan közép-európai, mind a magyarországi viszonyokra és jelenségekre megfelelő hangsúlyt helyezve. A Gondolati képeink a médiában című rész nyolc írása pedig a vizuális kultúra és a mozgóképi mediatizáció témakörébe vezeti az olvasót.