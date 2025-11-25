Szalay-Bobrovniczky KristófRuszin-Szendi RomuluszhajdúszoboszlóTisza PártGyőrBodó Sándor

Alaposan megverték Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Érdemes a jól bevált Bodó Sándor mellett maradni – javasolta a honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 13:01
„Szórakoztató dolog látni a baloldali Tisza Párt jelöltállítási vergődését, különösen a hajdúszoboszlói választókörzetben, ahol nagyon sokat elmond Ruszin-Szendi Romuluszról, hogy a helyi tiszás vállalkozó is nem kicsit megverte ebben a fordulóban” – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf Győrre tartva.

A honvédelmi miniszter megjegyezte:

érdemes a jól bevált, biztonságos, kiváló képviselő, Bodó Sándor mellett maradni. Hajrá, Bodó Sándor!

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Fontos híreink

