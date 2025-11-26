Szentkirályi AlexandraTisza PártDálnokigyurcsánymegszorítások

Szentkirályi Alexandra szerint nincs új a nap alatt: a Tisza is a baloldali kottát játssza

Szentkirályi Alexandra szerint teljesen lelepleződött a Tisza Párt gazdasági programja, ami nem más, mint a 2010 előtti, Gyurcsány-korszakból jól ismert baloldali megszorítócsomag.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 22:56
Dalnoki Áron, Magyar Péter, stratégia
Fotó: Facebook
A Tisza Párt programja és a gazdaságpolitikai elképzelései egyáltalán nem újkeletűek, hanem a 2010 előtti időszak sötét receptjét követik – mutatott rá Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában. 

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerint a „tiszás szakértők” már minden fórumon elmondták, hogy hatalomra kerülésük esetén „ilyen vagy olyan megszorítási csomaggal lehet számolni”.

Tipikus baloldali program, azt tudom mondani. Aki a 2010 előtti időszakokra emlékszik, az pontosan tudja, hogy ezeket, sajnos, már valamilyen formában megtapasztalhattuk

– fogalmazott. Emlékeztetett, hogy a baloldali kormányzás a 2000-es években adóemelést, megszorításokat, a családoknak járó kedvezmények eltörlését és a kisvállalkozások sarcolását hozta magával.

Kiszivárgott a több ezer milliárdos népnyúzó csomag

A tiszás Dálnoki Áron is nagy büszkén elmondta, hogy ő is benne van abban a programírói csapatban, aki egyébként a gazdasági programok megírásáért felel – emelte ki Szentkirályi. A „szakértők” beismerései, valamint az eltitkolt, de kiszivárgott, 1300 milliárd forintos, brutális megszorítócsomag pontjai szinte már mind megerősítették a Tisza valódi szándékait.

Szentkirályi Alexandra szerint nincs új a nap alatt: a Tisza programja a Gyurcsány-korszak megszorító politikájának folytatása.

Kiemelte, Magyar Péter korábban maga is alátámasztotta: amit a Tisza szakértői elmondanak, az a párt hivatalos álláspontja és politikája.

Ha esetleg azzal jön Magyar Péter, hogy ez nem is így van, akkor én meg azt szeretném kérdezni, hogy akkor hazudott, vagy pedig most hazudik, amikor letagadja ezt a csomagot? 

– zárta nyilatkozatát a politikus.

Borítókép: Dalnoki Áron és Magyar Péter Forrás: Facebook


