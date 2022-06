Milák Kristóf meglepően óvatosan fogalmazott az esélyeiről

– Az érmeket nem osztják ki előre, nekem is ugyanúgy le kell úsznom a távot, mint bárki másnak, nekem is meg kell küzdenem a sikerért – jelentette ki Milák. – Érdekes versenyre számítok, kíváncsi leszek a többiekre és saját magamra is.

Változott a szituáció azzal, hogy a szám top úszója úgy döntött, ezt most kihagyja, de engem semmiben nem befolyásol, ugyanúgy állok majd oda. A legjobb időre, a legjobb kivitelezésre, a legjobb minőségre törekszem.

Érdekes megfigyelni, hogy miközben Milák a 200 pillangó előtt kijelentette, hogy csak önmaga az ellenfele, addig 100-on sokkal óvatosabban fogalmaz, pedig ha Dresselt kihúzzuk a képletből, hasonlóan nagy a fölénye a mezőny előtt. Az elődöntőben Milák 50,14-et úszott, egyedül a második japán Mizunuma Naoki tudott még 51-en belüli időt, de ő is tisztes távolból, több mint hattizedes hátránnyal követte a magyar klasszist.

Nagy a Milák-fölény százon is

Ha pedig az egyéni csúcsokat nézzük meg, még nagyobb a különbség Milák javára, aki tavaly a tokiói olimpia döntőjében 49,68-at úszott. Ötven másodpercen belül csak négy ember úszta le valaha a 100 pillangót: a világcsúcstartó Caeleb Dressel, aki visszalépett, Michael Phelps, aki már visszavonult, cápadresszben a szerb Milorad Csavics, aki már szintén nem aktív – és Milák.

Mindennek ismeretében a helyzet most hasonló a 200 pillangóhoz, azaz Miláknak az egyéni csúcsát sem kell feltétlenül megjavítania ahhoz, hogy nagy valószínűséggel aranyérmes legyen.

– Illene 49 másodpercet úsznom, ha már ilyen jó formában vagyok és hazai közönség előtt versenyzem – ismerte el Milák, aki azonban ennél többre nem gondol egyelőre. – Most a 49,68-at nem látom magam előtt, de mindent megteszek majd. Az utolsó fellépésem lesz, reggel pihenek, nyomom, ami a csövön kifér.

Többet készült erre a számra, mint valaha

Amikor kétszázon megdöntötte a saját világcsúcsát a Duna Arénában, utána azt nyilatkozta, nem volt okos úszás, mert az elején túlságosan bekezdett, magával ragadta a hangulat. Most pontosan az az erős első száz méter adhat okot a bizakodásra a pénteki döntő előtt.