Milák Kristóf súlyos döntést hozott, rengeteg pénzről van szó

Milák Kristóf 100 méteres pillangóúszásban arany-, 200 méteren ezüstérmet szerzett a párizsi olimpián, ami után összesen 94,27 millió forint állami pénzdíjban részesül, ez az összeg az övé, ahhoz senkinek semmi köze, az edzőinek a díjazása ettől teljesen független. A sportolókat felkészítő edzőnek (edzőknek) a versenyzőt megillető pénz 60 százaléka járna, Milák edzői esetében ez most mintegy 56,5 millió forint. A sportolóknak le kell adniuk egy formanyomtatványt, amelyen megnevezik az edzőiket, ez alapján osztják szét az őket megillető díjat, ám ahogy azt a Sportál elsőként megírta, Milák üresen hagyta a rubrikákat, így az ő döntése szerint senki sem részesülne a pénzből. Ugyanakkor a MÚSZ is javaslatot tehet, amely beírta Milák eredeti edzői trióját, Virth Balázs, Zala György és Kovácshegyi Ferenc nevét, s ezt a MOB jóváhagyhatta.

Milák Kristóf párizsi olimpiai aranyérme után az edzői is jogosultak lehetnének a pénzre. Fotó: Csudai Sándor

Az Index újabb információja szerint az edzők számára elérhető összeg 40-40 százalékát Virth és Zala kapta (fejenként 19 milliót), 10 százalékot Kovácshegyi (9,5 milliót), a maradék 10 százalékon pedig a csapatorvos, a masszőr és még egy-két sportszakember osztozott. A lap szerint a MÚSZ és MOB döntése azonban csak erre az egyszeri olimpiai jutalomra érvényes, az igazán nagy pénzből, az életjáradékból egyikük sem részesül.

Egy edzőt mégis megnevezett?

Mint ismert, a sportolók az olimpiai sikereik után 35 éves koruktól kezdve életük végéig életjáradékot kapnak, s az edzőiknek ez ugyanúgy jár 45 éves kortól. Az Index számítása szerint ez az összeg átlagos élettartammal számolva mintegy 400 millió forint is lehet, amitől Milák megfosztotta az edzőit.

A Sportál és az Index értesülése a részletekben egyébként némileg ellentmond egymásnak, hiszen előbbi azt állítja, hogy Milák üresen hagyta a formanyomtatványt, utóbbi pedig azt, hogy többszöri felszólításra le sem adta azt. Lapunkhoz egy harmadik – hivatalosan meg nem erősített – lehetséges verzió is eljutott, miszerint Milák a MÚSZ-nak üresen adta le a nyomtatványt, de a MOB-nak külön is elküldte azt, és azon egyetlen edzőt megnevezett, Zala Györgyöt, aki a szárazföldi, erőnléti felkészítéséért felelt, akinek az edzéseit akkor is látogatta, amikor az uszodát a hírek szerint kerülte.

Mit lehet tudni Milák edzőiről?

Milák Kristófot gyerekkorában Egerszegi Krisztina testvére, Egerszegi Klári tanította meg úszni , majd a később Cseh László edzőjeként is ismert Plagányi Zsolt volt az edzője, tőle Selmeci Attilához került, akivel az első hangos sikereit elérte, köztük az első világcsúccsal megszerzett vb-aranyat 2019-ben, majd az első olimpiai bajnoki címét 2021-ben. A MÚSZ honlapján Plagányi és Selmeci van feltüntetve, mint nevelőedzői, ám Milák a fent említett hírek szerint most egyikük nevét sem írta be a megfelelő rubrikába.

Virth Balázs és Milák Kristóf 2022-ben még együtt voltak a csúcson. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Milák a 2021-ben megrendezett tokiói olimpia után – saját kezdeményezésére – folytatta Virth Balázs irányításával a felkészülését. Olimpiai ciklusokban szokás gondolkodni, a jutalmakat is ehhez igazítják, a Tokió és Párizs között eltelt három évből pedig csaknem két évig szokványosnak mondható volt a Virth–Milák-kapcsolat.

Sőt az első közös év kifejezetten sikeres volt, Milák 2022-ben a saját világcsúcsát megjavítva győzött 200 pillangón, ami mellett akkor először 100-on is aranyérmes lett, majd néhány héttel később a római Eb-n is tarolt, ahol extraként 100 gyorson ezüstérmet szerzett, így ez volt az első nagy világverseny, amelyen nagy lépést tett az évek óta dédelgetett álma felé, hogy a pillangó mellett más számokban is érmekért harcoljon.

Ezt követően a 2023. áprilisi országos bajnokságig még nagyjából rendben folyt Milák felkészülése Virth mellett, és utána történt valami, amiről sokat nem tudunk, mert az úszó elzárkózott, csak az derült ki, hogy a felkészülése innentől radikálisan megváltozott. Az olimpiát megelőző hónapokban Milák lényegében csak az edzőtáborokban készült Virth vezetésével, azok között eltűnt és a saját útját járva edzett. Hogy ez mennyire volt sikeres, az egyrészt a párizsi arany és ezüst alapján magáért beszél, másrészt az önmagához képest gyengébb időeredmények alapján és a 2022-es teljesítményével összehasonlítva vitára adhat okot.