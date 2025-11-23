BundesligaGulácsi PéterLipcseWilli OrbánSchäfer AndrásJubilálUnion BerlinLeipzigWerder Bremen

Gulácsi Péter különleges meccsén lecsapott a tinisztár

A német Bundesliga 12. fordulójában az RB Leipzig a Werder Bremen gárdáját fogadta. A lipcseiek kezdőjében helyett kapott Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A magyar kapus jubilált a mérkőzésen, 350. alkalommal öltötte magára a Leipzig mezét. A BL-be igyekvő Lipcse teljesen megérdemelten, 2-0-ra nyert.

Tóth Norbert
2025. 11. 23. 17:48
Gulácsi Péter jubilált a Leipzig csapatában. (Fotó: MAX ELLERBRAKE/AFP)
Az RB Leipzig a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik pozícióból, a Werder Bremen pedig a nyolcadik helyről várta az összecsapást. A lipcseiek a válogatott szünet előtt 3-1-re kaptak ki a Hoffenheim otthonában, ezzel megszakadt a nyolcmeccses veretlenségi szériájuk a Bundesligában, még a brémaiak 2-1-re győzték le hazai pályán a Wolfsburgot, ezzel megbuktatva az ellenfél edzőjét

Gulácsi Péter különleges meccsén visszatért a győztes útra az RB Leipzig
Gulácsi Péter különleges meccsén visszatért a győztes útra az RB Leipzig. Fotó: DPA

Gulácsi Péter és Willi Orbán is a Leipzig kezdőjében kapott helyet. A magyar kapusnak különleges lehetett ez a találkozó, hiszen a 350. meccsén lépett pályára lipcsei színekben. Az 5. percben Orbán volt kemény a tizenhatoson belül, de nem ítélt büntető a Werder Bremen javára a játékvezető. Ezt követően jöttek a Leipzig-helyzetek, Nusa kaput is talált. A 25. percben Baku került ajtó-ablak ziccerbe, de hibázott, továbbra sem került előnybe a Lipcse. A 39. percben ismét közel került a gólszerzéshez a hazai csapat, ám az immár német válogatott tinédzser, Ouédraogo blokkolt lövése mellé csorgott, majd Raum ziccere is kimaradt. Az első félidő nem hozott gólt.

A fordulást követően egymást követték a kisebb vendég helyzetek, ezeket hatástalanította Gulácsi és az Orbán vezette lipcsei védelem. Az első óra végéhez érve felpörögtek az események: előbb Diomande egy óriási sprint után szerelte a ziccerben kilépő brémai támadót, majd a túloldalt a gólvonalról tisztáztak a Werder Bremen védői.

A 63. percben tört meg a jég: Ouédraogo óriási gólt ragasztott a felső sarokba, a forduló egyik legszebb gólját szerezte (1-0).

Nyolc perccel később egyenlítettek a vendégek, de les miatt érvénytelenítették a találatot. A 80. percben dől el a mérkőzés, Schlager állította be a 2-0-s végeredményt. A mérkőzés egyik utolsó pillanata egy újabb Gulácsi-védés volt. A Werder Bremen ötmeccses veretlenségi sorozata megszakadt.

A magyar kapus győztes, kapott gól nélküli meccsen jubilált.

Schäfer András nem lép pályára

A St. Pauli és az Union Berlin szereplésével egy alsóházi ütközetet rendeznek. A berliniek a 12., a hamburgi székhelyű hazaiak pedig a 16. helyről várták a meccset. Az Union Berlin a legutóbbi fordulóban óriási meglepetésre pontot szerzett a Bayern München ellen.

Viszont Schäfer András ezúttal nem lép pályára, ugyanis kimaradt a berliniek meccskeretéből. Az Eredmények.com információi szerint egy ütközés áll a magyar válogatott középpályás hiányzása mögött.

 

Bundesliga, 11. forduló

RB Leipzig–Werder Bremen 2-0
Köln–Frankfurt 3-4
Augsburg–Hamburg 1-0
Bayern München–Freiburg 6-0
Dortmund–Stuttgart 3-3
Heidenheim–Mönchengladbach 0-3
Wolfsburg–Leverkusen 1-3
Mainz–Hoffenheim 1-1

Az élcsoport állása

  1. Bayern 31 pont
  2. RB Leipzig 25
  3. Leverkusen 23
  4. Dortmund 22
  5. Stuttgart 22

 

Google News
