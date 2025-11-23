Gulácsi Péter különleges meccsén lecsapott a tinisztár

Az RB Leipzig a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik pozícióból, a Werder Bremen pedig a nyolcadik helyről várta az összecsapást. A lipcseiek a válogatott szünet előtt 3-1-re kaptak ki a Hoffenheim otthonában, ezzel megszakadt a nyolcmeccses veretlenségi szériájuk a Bundesligában, még a brémaiak 2-1-re győzték le hazai pályán a Wolfsburgot, ezzel megbuktatva az ellenfél edzőjét.

Gulácsi Péter különleges meccsén visszatért a győztes útra az RB Leipzig. Fotó: DPA

Gulácsi Péter és Willi Orbán is a Leipzig kezdőjében kapott helyet. A magyar kapusnak különleges lehetett ez a találkozó, hiszen a 350. meccsén lépett pályára lipcsei színekben. Az 5. percben Orbán volt kemény a tizenhatoson belül, de nem ítélt büntető a Werder Bremen javára a játékvezető. Ezt követően jöttek a Leipzig-helyzetek, Nusa kaput is talált. A 25. percben Baku került ajtó-ablak ziccerbe, de hibázott, továbbra sem került előnybe a Lipcse. A 39. percben ismét közel került a gólszerzéshez a hazai csapat, ám az immár német válogatott tinédzser, Ouédraogo blokkolt lövése mellé csorgott, majd Raum ziccere is kimaradt. Az első félidő nem hozott gólt.