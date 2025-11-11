Rendkívüli

A Liverpool pofont, a Leipzig jó hírt kapott a szövetségi kapitánytól

Németország vezeti vb-selejtezős csoportját, de Julian Nagelsmann csapata még nem érezheti páholyban magát. A németekkel azonos pontszámmal állnak a csoportban a szlovákok, várhatóan a két csapat jövő hétfői, egymás elleni meccse dönt majd a négyesben. Nagelsmann keretében természetesen szerepel Florian Wirtz is, akinek kapcsán a szövetségi kapitány a Liverpoolt kritizálta. Nagelsmann Nadiem Amiri sérülése miatt utólag a lipcsei Assan Ouédraogót is meghívta a keretbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 10:46
Julian Nagelsmann kiáll Florian Wirtz mellett, a német válogatott szövetségi kapitánya a Liverpoolt kritizálta Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Federico Gambarini
A német válogatott Szlovákia elleni vereséggel kezdte a vb-selejtezősorozatot, azóta viszont megnyerte a mérkőzéseit, így már vezet a csoportjában. Julian Nagelsmann csapata pénteken Luxemburg ellen lép pályára, ám a sorsdöntő meccs a jövő hétfői, Szlovákia elleni hazai találkozó lesz. A német szövetségi kapitány szerint sztárja, Florian Wirtz gyengébb formájáért a Liverpool és ottani csapattársai a felelősek. Nagelsmann keretébe utólag került be Gulácsi Péter és Willi Orbán tizenkilenc éves csapattársa, Assan Ouédraogo.

08 November 2025, Baden-Württemberg, Sinsheim: Soccer: Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig, Matchday 10, PreZero Arena. Assan Ouédraogo (l, RB Leipzig) and Bazoumana Touré (1899 Hoffenheim) fight for the ball. Photo: Uwe Anspach/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP)
Assan Ouédraogo (RB Leipzig, fehérben) küzd a labdáért, a háttérben Gulácsi Péter figyel (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Uwe Anspach)

Német válogatott: Amiri helyett Ouédraogo

A fiatal lipcsei középpályás az afgán származású Nadiem Amiri sérülése után kapott meghívót. Ouédraogo édesapja is válogatott futballista volt, Burkina Faso színeiben három Afrika-kupán is szerepelt, Alassane Ouédraogo legjobb eredménye az 1998-as negyedik hely volt a csapattal.

Ouédraogo mellett még három olyan játékos szerepel a német válogatott keretében, aki újoncként léphetne pályára: két kapus, Finn Dahmen (Augsburg) és Noah Atubolu (Freiburg), valamint a Köln támadója, Said El Mala.

Nagelsmann: nem Wirtz, hanem a Liverpool a hibás

Nagelsmann vélhetően inkább a rutinosabb játékosaitól várja majd a vb-kijutás kiharcolását, s bár még csak 22 éves, Florian Wirtz lassan már ide sorolható. A szövetségi kapitány szerint a középpályás dolgát nem könnyítik meg Liverpoolban, ahol Wirtz sok kritikát kap.

– Az egész klub nem olyan stabil ebben az évben, mint tavaly volt. Sokkal nehezebb beilleszkedni a Liverpoolba most. Ha megnézzük a City elleni mérkőzést, ők voltak a rosszabb csapat a kilencven perc alatt – idézi az Origo Nagelsmannt, aki Wirtz liverpooli csapattársainak, köztük Szoboszlai Dominiknak is odaszúrt.

Talán a Liverpool is segíthetne neki azzal, hogy kihasználja az általa teremtett lehetőségeket. Merthogy valójában ő teremt néhányat, csakhogy valahogy nem szeretnek lőni ezekből a helyzetekből

– mondta Nagelsmann.

A német válogatott Olaszország pokoljárását követi?

A selejtezőcsoport esélyese még mindig a német válogatott, de az elmúlt években a Nationalelf rendre elmaradt a várakozásoktól. S az olasz válogatott pokoljárásával vonható párhuzam alapján még a vb-kijutás is veszélyben lehet.

Olaszország vb-szereplései a közelmúltban

  • 2006: vb-cím
  • 2010: csoportkörös búcsú
  • 2014: csoportkörös búcsú
  • 2018: sikertelen kvalifikáció
  • 2022: sikertelen kvalifikáció

Németország vb-szereplései a közelmúltban

  • 2014: vb-cím
  • 2018: csoportkörös búcsú
  • 2022: csoportkörös búcsú

 

