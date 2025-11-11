A Liverpool pofont, a Leipzig jó hírt kapott a szövetségi kapitánytól

A német válogatott Szlovákia elleni vereséggel kezdte a vb-selejtezősorozatot, azóta viszont megnyerte a mérkőzéseit, így már vezet a csoportjában. Julian Nagelsmann csapata pénteken Luxemburg ellen lép pályára, ám a sorsdöntő meccs a jövő hétfői, Szlovákia elleni hazai találkozó lesz. A német szövetségi kapitány szerint sztárja, Florian Wirtz gyengébb formájáért a Liverpool és ottani csapattársai a felelősek. Nagelsmann keretébe utólag került be Gulácsi Péter és Willi Orbán tizenkilenc éves csapattársa, Assan Ouédraogo.

Assan Ouédraogo (RB Leipzig, fehérben) küzd a labdáért, a háttérben Gulácsi Péter figyel (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Uwe Anspach)

Német válogatott: Amiri helyett Ouédraogo

A fiatal lipcsei középpályás az afgán származású Nadiem Amiri sérülése után kapott meghívót. Ouédraogo édesapja is válogatott futballista volt, Burkina Faso színeiben három Afrika-kupán is szerepelt, Alassane Ouédraogo legjobb eredménye az 1998-as negyedik hely volt a csapattal.

Ouédraogo mellett még három olyan játékos szerepel a német válogatott keretében, aki újoncként léphetne pályára: két kapus, Finn Dahmen (Augsburg) és Noah Atubolu (Freiburg), valamint a Köln támadója, Said El Mala.

Nagelsmann: nem Wirtz, hanem a Liverpool a hibás

Nagelsmann vélhetően inkább a rutinosabb játékosaitól várja majd a vb-kijutás kiharcolását, s bár még csak 22 éves, Florian Wirtz lassan már ide sorolható. A szövetségi kapitány szerint a középpályás dolgát nem könnyítik meg Liverpoolban, ahol Wirtz sok kritikát kap.