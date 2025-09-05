SzlovákiaNémetországBénes László

Büszkén posztolt a szlovákok magyarja, aki kivette a részét a németek legyőzéséből

Hatalmas meglepetéssel kezdődött a labdarúgó világbajnoki selejtezők szeptemberi szakasza Európában. Szlovákia Pozsonyban 2-0-ra legyőzte Németországot, amiből a dunaszerdahelyi születésű Bénes László is kivette a részét. A szlovákok szövetségi kapitánya, az előzetesen bírált Francesco Calzona megdicsőült.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 6:52
Szlovák ünnep a németek elleni siker után. A kép szélén Francesco Calzona szövetségi kapitány Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Móder József és Gőgh Kálmán, az 1976-ban Európa-bajnok csehszlovák válogatott két játékosa, aztán a Fradiból ismert Pinte Attila, a győri ETO FC jelenlegi edzője, Borbély Balázs, a Puskás Akadémia mestere, az ugyancsak szlovák válogatottságig jutott Hornyák Zsolt, legújabban pedig Bénes László. A teljesség igénye nélkül a legismertebb felvidéki születésű magyar labdarúgók. Az 1997-es születésű Bénes jelenleg is tagja a szlovák válogatottnak, s noha csak a 90. percben csereként lépett pályára, mégis csak kivette a részét a Németország ellen világbajnoki selejtezőn aratott 2-0-s diadalból.

Lubomir Tupta (balra) és Bénes László elégedetten pacsizik a Szlovákia-Németország világbajnoki selejtező után
Lubomir Tupta (balra) és Bénes László elégedetten pacsizik a Szlovákia-Németország világbajnoki selejtező után Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Bénes László arról is posztolt az Instagram-odalán, amikor csatlakozott a szlovák válogatotthoz, a találkozó után pedig sztoriban örökítette meg a diadalt.

Máig fájó Bénes László döntése

A mai napig fájdalmas, hogy Bénes László anno nem a magyar, hanem a szlovák válogatottat választotta. Annál inkább, mert a dunaszerdahelyi játékos négy éven át (2011-15 között) Győrben nevelkedett. Bénest 2016-ben szerződtette a Borussia Mönchengladbach, az előző idényben Schäfer András csapattársa volt az Union Berlinben, jelenleg kölcsönben a török Kayserisporban szerepel.

A szlovák sikerre mindenki felkapta a fejét a futball világában. Magukat a szlovákokat is meglepte a diadal, pláne azután, hogy a németek elleni meccs előtt Francesco Calzona a támadások kereszttüzébe került, amiért beválogatotta az immár 39 éves Peter Pekáríkot, aki a Hertha tartalékcsapatában, csupán a német negyedosztályban szerepel. Nos, ez lehet, hogy csupán elterelő hadművelet volt, hiszen a németek ellen balhátvédként nem Pekárík kezdett, hanem az Atlético Madrid játékosa, David Hancko.

Szerény a szlovák válogatott kapitánya

Maga Calzona szerényen így értékelte a győzelmet, finoman a bírálatokra is utalva:

– Nem én nyertem, hanem a játékosok. Fantasztikus teljesítményt nyújtottak, és a nézők segítségével legyőzték az erős németeket. Ma egy bizonyos rendszerrel játszottunk, de ez még nem a vég, épp ellenkezőleg, még csak az elején vagyunk, és később lehet, hogy egy másik rendszerrel fogunk játszani.

A magyar sajtó is ír a sikerről

A szlovák sikerrül a szlovákiai magyar sajtó is beszámolt. Szenzáció Pozsonyban, Lobotkáék legyőzték a német válogatottat címmel tudósít az Új szó, megemlítve, hogy a pozsonyi stadionban nem volt telt ház.

Szlovákia tehát győzelemmel kezdte a szereplését a világbajnoki selejtezők A csoportjában. Mivel csak négy csapat (még Észak-Írország és Luxemburg) szerepel a csoportban, a németek nem hibázhatnak, amennyiben az élen akarnak végezni.

A Szlovákia–Németország vb-selejtező összefoglalója:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.