Büszkén posztolt a szlovákok magyarja, aki kivette a részét a németek legyőzéséből

Móder József és Gőgh Kálmán, az 1976-ban Európa-bajnok csehszlovák válogatott két játékosa, aztán a Fradiból ismert Pinte Attila, a győri ETO FC jelenlegi edzője, Borbély Balázs, a Puskás Akadémia mestere, az ugyancsak szlovák válogatottságig jutott Hornyák Zsolt, legújabban pedig Bénes László. A teljesség igénye nélkül a legismertebb felvidéki születésű magyar labdarúgók. Az 1997-es születésű Bénes jelenleg is tagja a szlovák válogatottnak, s noha csak a 90. percben csereként lépett pályára, mégis csak kivette a részét a Németország ellen világbajnoki selejtezőn aratott 2-0-s diadalból.

Lubomir Tupta (balra) és Bénes László elégedetten pacsizik a Szlovákia-Németország világbajnoki selejtező után Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Bénes László arról is posztolt az Instagram-odalán, amikor csatlakozott a szlovák válogatotthoz, a találkozó után pedig sztoriban örökítette meg a diadalt.

Máig fájó Bénes László döntése

A mai napig fájdalmas, hogy Bénes László anno nem a magyar, hanem a szlovák válogatottat választotta. Annál inkább, mert a dunaszerdahelyi játékos négy éven át (2011-15 között) Győrben nevelkedett. Bénest 2016-ben szerződtette a Borussia Mönchengladbach, az előző idényben Schäfer András csapattársa volt az Union Berlinben, jelenleg kölcsönben a török Kayserisporban szerepel.

A szlovák sikerre mindenki felkapta a fejét a futball világában. Magukat a szlovákokat is meglepte a diadal, pláne azután, hogy a németek elleni meccs előtt Francesco Calzona a támadások kereszttüzébe került, amiért beválogatotta az immár 39 éves Peter Pekáríkot, aki a Hertha tartalékcsapatában, csupán a német negyedosztályban szerepel. Nos, ez lehet, hogy csupán elterelő hadművelet volt, hiszen a németek ellen balhátvédként nem Pekárík kezdett, hanem az Atlético Madrid játékosa, David Hancko.

Szerény a szlovák válogatott kapitánya

Maga Calzona szerényen így értékelte a győzelmet, finoman a bírálatokra is utalva:

– Nem én nyertem, hanem a játékosok. Fantasztikus teljesítményt nyújtottak, és a nézők segítségével legyőzték az erős németeket. Ma egy bizonyos rendszerrel játszottunk, de ez még nem a vég, épp ellenkezőleg, még csak az elején vagyunk, és később lehet, hogy egy másik rendszerrel fogunk játszani.