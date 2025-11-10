Dárdai Bence fellélegezhet, végre jobbra fordul a sorsa Wolfsburgban

Dárdai Bence a második idényét kezdte a német élvonalbeli Wolfsburgban, miután a 2024/25-ös idényben szép lassan harcolt ki magának egyre fontosabb szerepet a Bundesliga-csapat középpályáján. Dárdai Bence tavasszal a magyar válogatottban is bemutatkozott, az őszi vb-selejtezőkön viszont már nem vetette be Marco Rossi. A tizenkilenc éves futballista ugyanis rosszul járt a nyári wolfsburgi edzőváltással, a holland Paul Simonis egyáltalán nem bízott benne.

Paul Simonis csúnyán megbukott a Wolfsburg kispadján, Dárdai Bence aligha bánja az edző távozását. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Carmen Jespersen

Mostanra viszont Simonis iránt fogyott el a bizalom a Wolfsburgban, az utolsó csepp a pohárban a pénteki, Werder Bremen elleni bajnoki volt, amelyen a 83. percben még vezettek a Farkasok, végül mégis pont nélkül maradtak.