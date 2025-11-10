BundesligaDÁRDAI BENCEVfL Wolfsburg

Dárdai Bence fellélegezhet, végre jobbra fordul a sorsa Wolfsburgban

Megelégelte a VfL Wolfsburg labdarúgócsapatának vezetősége Paul Simonis eredménytelen munkáját. A holland szakember a nyáron érkezett a Bundesliga-csapathoz, s ennek többek között Dárdai Bence látta kárát. A magyar középpályás csak néhány percet kapott az elmúlt hónapokban Simonistól, aki hazai pályán nyeretlen maradt a Wolfsburg kispadján. Dárdai Bence pénteken sérülés miatt nem került a keretbe, az edzőváltás viszont új esélyt jelent neki a bizonyításra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 9:15
Dárdai Bence eddig epizódszereplő volt ősszel, a Wolfsburg edzőváltása esélyt adhat a magyar válogatott középpályásnak (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Swen Pförtner)
Dárdai Bence a második idényét kezdte a német élvonalbeli Wolfsburgban, miután a 2024/25-ös idényben szép lassan harcolt ki magának egyre fontosabb szerepet a Bundesliga-csapat középpályáján. Dárdai Bence tavasszal a magyar válogatottban is bemutatkozott, az őszi vb-selejtezőkön viszont már nem vetette be Marco Rossi. A tizenkilenc éves futballista ugyanis rosszul járt a nyári wolfsburgi edzőváltással, a holland Paul Simonis egyáltalán nem bízott benne.

Paul Simonis csúnyán megbukott a Wolfsburg kispadján, Dárdai Bence aligha bánja az edző távozását
Paul Simonis csúnyán megbukott a Wolfsburg kispadján, Dárdai Bence aligha bánja az edző távozását. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Carmen Jespersen

Mostanra viszont Simonis iránt fogyott el a bizalom a Wolfsburgban, az utolsó csepp a pohárban a pénteki, Werder Bremen elleni bajnoki volt, amelyen a 83. percben még vezettek a Farkasok, végül mégis pont nélkül maradtak.

Simonis mérlege végső siralmas a Wolfsburg kispadján:

  • három győzelem,
  • két döntetlen,
  • hét vereség.

A holland edző egyetlen hazai győzelmet sem aratott wolfsburgi hónapjai alatt, a csapat a Német Kupából már kiesett, a Bundesligában nyolc ponttal a 14. helyen áll.

 

Dárdai Bence csak jól járhat az edzőváltással

Simonis helyét átmenetileg az U19-es csapat edzője, az ott az utóbbi hetekben Mándity Márkót is többször bevető Daniel Bauer veszi át, bár a válogatottszünet adhat esélyt arra is, hogy a következő tétmeccsig megtalálják a hosszú távú utódot is. Bauer az előző idény végén két meccsen már volt ideiglenes vezetőedző, azokon négy pontot szerzett, igaz, Dárdai ezeken a találkozókon sem kezdett.

Dárdai Bence őszi mellőzöttségét figyelembe véve azonban rosszul semmiképp nem járhat az edzőváltással: mindössze háromszor kapott lehetőséget csereként, igaz, a három őszi Wolfsburg-győzelemből így kettőt a pályán ünnepelhetett a lefújáskor.

Kissé aggasztó lehet, hogy Dárdai a Bremen ellen sérülés miatt a meccskeretben sem volt ott, bár néhány nappal a találkozó előtt még kétségesnek nevezték a játékát, ami arra utalhat, hogy nem súlyos a sérülése.

 

