Dárdai a Hertha ellen, a Wolfsburg még egy magyart bevetett

Dárdai Bence a Hertha ellen felkészülési mérkőzésen kilencven percet játszott, miután Bundesliga-mérkőzésen még nem vetette be idén a Wolfsburg. Bátyja, Dárdai Márton a magyar válogatott keretével Örményország és Portugália ellen készül, mégis két magyar volt a pályán. A Wolfsburgban Dárdai Bence mellett a tizenhét éves Mándity Márkó is játszott.

2025. 10. 09. 10:18
Dárdai Bence Bundesliga-meccsen ebben az idényben még nem viselhette a Wolfsburg mezét, a Hertha elleni felkészülési mérkőzést végigjátszotta Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht
Dárdai Bence a kevés játéklehetőség miatt kiszorult a magyar válogatott keretéből, a családból csak Dárdai Márton készül az Örményország és Portugália elleni októberi vb-selejtezőkre. A válogatottszünetben Dárdai Bence különleges lehetőséget kapott: először játszhatott volt klubja, a Hertha ellen.

Dárdai Márton a magyar válogatott kerettel készül, így öccsével ellentétben értelemszerűen nem játszott a Wolfsburg és a Hertha meccsén
Dárdai Márton (balra) a magyar válogatott kerettel készül, így öccsével ellentétben értelemszerűen nem játszott a Wolfsburg és a Hertha meccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A szerdai felkészülési meccset a tizenkilenc éves Dárdai végig a pályán töltötte, s volt egy veszélyes lövése is – írja az Origo.

Ki Dárdai Bence magyar csapattársa a Wolfsburgban?

Dárdai Márton távollétében sem Dárdai Bence volt az egyetlen magyar futballista a pályán a Wolfsburg és a Hertha meccsén: az 58. perctől két magyarral játszottak a Farkasok, csereként a tizenhét éves Mándity Márkó is pályára lépett.

Mándity U17-es magyar válogatott futballista, aki tavaly nyáron került ki a Bundesliga-csapathoz, azaz egyszerre csatlakozott a Wolfsburghoz Dárdai Bencével.

A felkészülési mérkőzést a másodosztályú Hertha 2-0-ra megnyerte a Wolfsburg ellen.

 

