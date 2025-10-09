Dárdai a Hertha ellen, a Wolfsburg még egy magyart bevetett

Dárdai Bence a kevés játéklehetőség miatt kiszorult a magyar válogatott keretéből, a családból csak Dárdai Márton készül az Örményország és Portugália elleni októberi vb-selejtezőkre. A válogatottszünetben Dárdai Bence különleges lehetőséget kapott: először játszhatott volt klubja, a Hertha ellen.

Dárdai Márton (balra) a magyar válogatott kerettel készül, így öccsével ellentétben értelemszerűen nem játszott a Wolfsburg és a Hertha meccsén (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A szerdai felkészülési meccset a tizenkilenc éves Dárdai végig a pályán töltötte, s volt egy veszélyes lövése is – írja az Origo.

Ki Dárdai Bence magyar csapattársa a Wolfsburgban?

Dárdai Márton távollétében sem Dárdai Bence volt az egyetlen magyar futballista a pályán a Wolfsburg és a Hertha meccsén: az 58. perctől két magyarral játszottak a Farkasok, csereként a tizenhét éves Mándity Márkó is pályára lépett.