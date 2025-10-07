Rendkívüli

  Megszólalt Marco Rossi kimaradója, a csalódás a jövőjét is érintheti
Megszólalt Marco Rossi kimaradója, a csalódás a jövőjét is érintheti

A magyar válogatott keretéből ezúttal kimaradó Dárdai Bence a Kickernek beszélt a most zajló idény nehézségeiről. A klubcsapatában mindössze egy meccsen lehetőséget kapó Dárdai Bence a német lapnak elárulta, mindent megtesz, hogy több mérkőzésen szerepelhessen.

2025. 10. 07. 20:02
Dárdai Bence játékhiánya a válogatottbeli szereplést is befolyásolja Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Dárdai Bence az előző idényben 25 tétmérkőzésen lépett pályára a Wolfsburgban, és semmi nem utalt arra, hogy ez megváltozna. A 19 esztendős középpályás aztán nem jött ki jól az edzőváltásból, Paul Simonis másokat favorizál a posztján, így Dárdai eddig csak a Német Kupában kapott lehetőséget, az ötödosztályú SV Hemelingen ellen 9–0-ra megnyert mérkőzésen 20 percet.

Dárdai Bence a mostani idényben többnyire a kispadról nézi a Wolfsburg mérkőzéseit
Dárdai Bence a mostani idényben többnyire a kispadról nézi a Wolfsburg mérkőzéseit (Fotó: Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto/AFP)

– Természetesen több játékban reménykedtem, főleg azok után, hogy az előző idényben megmutattam, képes vagyok ezen a szinten játszani.

Nagy csalódás, hogy jelenleg nincs semmilyen szerepem a csapat szereplésében.

Azt gondoltam, legalább néhány perc jut nekem ebben az évadban is. Tudom, hogy az ilyen időszakok a fejlődés részei. Keményen folytatom a munkát, megküzdök a játékpercekért. Remélem, később azt mondhatom, ez az időszak erősebbé tett – mondta a Kickernek a játékos, aki annak ellenére került parkolópályára, hogy a Wolfsburg nem szerepel jól.

– Mindenáron játszani akarok, segíteni a csapatnak. Az edző jelenleg másokra támaszkodik, ráadásul rutinos játékosok érkezek a nyáron – tette hozzá Dárdai, aki nyolc másik társával együtt pályázik három posztra.

Dárdai Bence a válogatottból is kikerült

Az ifjú futballista márciusban bemutatkozhatott a magyar válogatottban, s bár azóta Svédország és Azerbajdzsán ellen is szerepet kapott, a vb-selejtezők első két fordulójában már nem adott neki lehetőséget Marco Rossi, míg a legújabb keretbe már nem is hívta meg. Ez lehetőséget ad neki, hogy pályára lépjen korábbi csapata, a Hertha elleni szerdai felkészülési mérkőzésen, amelyen sok ismerős arccal találkozhat.

– Különleges összecsapás lesz az én szempontomból. Nagyon várom már, hogy megint láthassam a korábbi edzőimet és csapattársaimat. Az is fontos, hogy meccsrutint szerezzek.

A jövőjével kapcsolatban elmondta, valaminek mindenképpen változnia kell.

– Leülök majd beszélni az edzővel és az ügynökömmel, hogy kitaláljuk, mi a legjobb a számomra.

 

