Elhunyt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Életének 92. évében elhunyt Bacsó István, a női labdarúgó-válogatott egykori kapitánya. Bacsó tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is. A férfiválogatottnál több időszakban – például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában – is másodedző volt. Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként – közölte az MTI.

Bacsó István 1988 tavaszán, a férfi magyar válogatott edzőjeként dolgozott, a fotón dr. Berkes István orvos és Bálint László technikai igazgató között látható a kispadon. Fotó: MLSZ.hu

A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.

Az MLSZ így emlékezett meg Bacsó Istvánról

Az MLSZ egy nekrológgal búcsúzott az egykori kiváló edzőtől hivatalos honlapján, amit most teljes egészében, változtatás nélkül közlünk:

A Tanár úr 1934. március 30-án született Edelényben. A Tatai Postás (1952), a Kiskunfélegyházi Vasas (1952), majd a Vasas Láng-gépgyár SK (1953–1959) futballistája volt, végül játszott a Statisztika Petőfiben (1962) is. 1957-ben szerzett diplomát a Testnevelési Főiskolán, 1964-től oktatott egykori Alma materében, tanársegédként visszakerült a játéktanszékre. A hatvanas években – főiskolai munkája mellett – dolgozott a KSI-ben, illetve segédkezett az élvonalbeli csapatok NB I-es felkészítésében is. 1974 és 1977 között a Bp. Honvéd, 1977–1978-ban a Vasas pályaedzője volt, majd Kovács Ferenc kapitánysága idején az A-válogatottnál segített. 1980 és 1982 között újra a Vasasnál tevékenykedett, majd Mészöly Kálmán első kapitányi korszakában, a spanyolországi vb után újra pályaedzőként dolgozott a magyar válogatottnál. Egy évet eltöltött utána Dubajban, majd 1984–1985-ben dolgozott először vezetőedzőként az NB I-ben (Tatabányai Bányász), majd a III. Kerületi TTVE edzője volt (1986–1987). Újabb pályaedzői feladatok következtek, az utánpótlás-válogatottnál (1987), az A-válogatottnál (1987–1988), a BVSC-nél (1992).

Bacsó István hét évig irányította a magyar válogatottat

A női válogatottat 1997. június 7. és 2004. november 13. között vezette, 43 mérkőzésen. Kapitányi korszaka utolsó szakaszában segítői Mester Kata Olympia és Markó Edina voltak. Bacsó István hét éven keresztül dirigálta a női válogatottat, ez, ha a mérkőzések számát tekintve nem is, az időtartamot nézve rekord. A mérkőzések eredményei, a mérleg alapján is nagyon sikeres volt a működése, hiszen 1998-ban, 1999-ben és 2001-ben is veretlen maradt a csapata. (Másképpen: 1998 elejétől 2002. augusztus 24-ig, 26 mérkőzéséből mindössze a hollandok elleni két Eb-pótselejtezőt veszítette el.) Ez nagyszerű teljesítménynek számított annak ellenére is, hogy a csapat ebben a periódusban nem játszott az európai élmezőnybe tartozó riválissal.