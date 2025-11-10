LiverpoolIbrahima KonatéPremier ­LeagueManchester CitySzoboszlai Dominik

Szoboszlait dicsérik a Liverpool hatalmas veresége után, csapattársát viszont szétszedik

Szoboszlai Dominiknak kis öröm, hogy a Manchester City elleni vesztes Premier League-rangadón az egyik legjobb volt, vélik Angliában. Szoboszlai lövése volt az egyetlen, amely eltalált az ellenfél kapuját, ugyanakkor a középpályán ő is sok párharcot vesztett. A Liverpoolnál a francia hátvéd, Ibrahima Konaté ismét pocsék meccset hozott le, a sajtó ezért nem is finomkodik vele.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 5:13
Szoboszlai Dominik a meccs legjobbját, Jérémy Dokut próbálja megállítani
Szoboszlai Dominik a meccs legjobbját, Jérémy Dokut próbálja megállítani Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Nem ilyen vasárnapra számított a Liverpool azután, hogy az előző Premier League-fordulóban az Aston Villát 2-0-ra, míg kedden a Real Madridot a Bajnokok Ligájában 1-0-ra győzte le. Arne Slot együttese nagyon sima, 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában a 11. fordulóban. Szoboszlai Dominik szokás szerint végig a pályán volt, Kerkez Milos csereként állt be az 56. percben Andy Robertson helyett – a skót „főszereplő” volt abban, hogy a Liverpool gólját elvették az első félidőben – , de a magyar balhátvéd nem tudott érdemben módosítani a vendégek helyzetén.

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is pályára lépett a Manchester City elleni vesztes meccsen
Szoboszlai mellett Kerkez Milos is pályára lépett a Manchester City elleni vesztes meccsen  (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai és a Liverpool kapusa kapott dicsérő szavakat

A Liverpool csapatából nehéz lenne bárkit is kiemelni a City elleni vesztes mérkőzés során. Giorgi Mamardashvili tizenegyesvédése az elején még reményt adott a vendégeknek, de utána sok pozitívum aligha volt. Az idén oly sokszor dicsért középpálya sem remekelt, Szoboszlaiék 22 párharcból mindössze ötöt nyertek meg. Az ezredik tétmeccsén edzősködő Pep Guardiola együttese lényegében átrohant a címvédőn.  

Szoboszlai Dominik statisztikái a Manchester City ellen:

  • 1 lövés (0.03-as xG, az egyetlen liverpooli kaput talált lövés)
  • 37/44 pontos passz
  • 2/2 hosszú indítás
  • 0/4 keresztlabda
  • 1/8 földön megnyert párharc
  • 1 szerelés
  • 1 sárga lap

Az angol sajtóban a már említett Mamardashvili mellett Szoboszlai kapott jobb osztályzatokat. 

  • This is Anfield, Szoboszlai, 6-os osztályzat: „Még a Liverpool eddigi szezonjának legjobb játékosa sem tehetett semmit a pocsék csapatteljesítmény megakadályozása érdekében. Nem hibázott sokat, de tagja volt annak a középpályának, amit a City átjátszot, ez pedig frusztrációt válthat ki benne. De így is a legjobbak között volt, és Gianluigi Donnarummát egy nagy védésre kényszerítette a távoli bombájával – ez volt a Liverpool egyetlen kaput eltaláló lövése.”
  • Liverpool Echo, 6-os osztályzat: „Néhány hosszú passza volt, a második félidőben feljebb lépett, és az egyetlen Liverpool-játékos volt, aki igazán küzdött. A hosszabbításban sárga lapot kapott.”
  • Liverpool.com, 5-ös osztályzat: „Egy újabb játékos, aki nem volt a legjobb formájában, és nehezen boldogult a City középpályájának intenzitásával. A magyar válogatott csapatkapitánya egy erőteljes lövést eresztett el a szünet után, amit Gianluigi Donnarumma hárított.”
  • A Sky Sportnál Szoboszlai és Mamardashvili kapott csak hetes osztályzatot, ami a legjobbnak bizonyult – viszonyításképpen, pályafutása talán egyik legjobb meccsét hozó Jérémy Doku kilences értékelést kapott. A BBC-nél is hasonló volt a helyzet, a grúz (5.06) volt a legjobb a portál szerint, míg a magyar a második (4.76)
Ibrahima Konaténak (balra) szörnyű mérkőzése volt a Manchester City ellen
Ibrahima Konaténak (balra) szörnyű mérkőzése volt a Manchester City ellen  Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Szétszedik a Liverpool védőjét, akit a Real Madrid csábít

Rosszabbul nem is kezdődhetett volna a meccs Ibrahima Konaténak. A kilencedik percben Doku Conor Bradleyt és a franciát alázta meg a tizenhatoson belül – ez a találkozón még jó párszor megtörtént –, Mamardashvili lerántásából született a büntető. A 26 éves franciában jól láthatóan mély nyomot hagyott ez az eset, mert az egész meccsen félénken játszott, láthatóan nem volt meg az önbizalma, ami egy Manchester City elleni rangadón, ráadásul idegenben, egyet jelent a teljes káosszal. Később Haaland Konaté mellől fejelt gólt, majd a második félidőben Doku mellette eltolva lőtte ki a hosszút. 

A francia lényegében a három liverpooli kapott gólból kettőben is benne volt, sőt, súlyos hibát vétett. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy Konaténak a mostani idényben már nem az első iyen meccse, ahol látványos hibákat vét.

Az angol sajtóban sorjáztak neki a hármas és négyes osztályzatok, amik messze a leggyengébbek voltak. Konaté szerződése 2026 nyarán lejár, arról már korábban mi is írtunk, hogy a Real Madrid már hosszú ideje figyeli őt, és a spanyol sztárcsapat a szerződése lejárta után könnyen meg is szerezheti őt. Konaté 2021-ben az RB Leipzigtől érkezett 40 millió euróért a Liverpoolhoz, azóta 148 meccsen lépett pályára a Vörösöknél. 

