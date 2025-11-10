Szoboszlait dicsérik a Liverpool hatalmas veresége után, csapattársát viszont szétszedik

Nem ilyen vasárnapra számított a Liverpool azután, hogy az előző Premier League-fordulóban az Aston Villát 2-0-ra, míg kedden a Real Madridot a Bajnokok Ligájában 1-0-ra győzte le. Arne Slot együttese nagyon sima, 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában a 11. fordulóban. Szoboszlai Dominik szokás szerint végig a pályán volt, Kerkez Milos csereként állt be az 56. percben Andy Robertson helyett – a skót „főszereplő” volt abban, hogy a Liverpool gólját elvették az első félidőben – , de a magyar balhátvéd nem tudott érdemben módosítani a vendégek helyzetén.

Szoboszlai mellett Kerkez Milos is pályára lépett a Manchester City elleni vesztes meccsen (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai és a Liverpool kapusa kapott dicsérő szavakat

A Liverpool csapatából nehéz lenne bárkit is kiemelni a City elleni vesztes mérkőzés során. Giorgi Mamardashvili tizenegyesvédése az elején még reményt adott a vendégeknek, de utána sok pozitívum aligha volt. Az idén oly sokszor dicsért középpálya sem remekelt, Szoboszlaiék 22 párharcból mindössze ötöt nyertek meg. Az ezredik tétmeccsén edzősködő Pep Guardiola együttese lényegében átrohant a címvédőn.

Szoboszlai Dominik statisztikái a Manchester City ellen: 1 lövés (0.03-as xG, az egyetlen liverpooli kaput talált lövés)

37/44 pontos passz

2/2 hosszú indítás

0/4 keresztlabda

1/8 földön megnyert párharc

1 szerelés

1 sárga lap

Az angol sajtóban a már említett Mamardashvili mellett Szoboszlai kapott jobb osztályzatokat.