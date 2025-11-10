Szoboszlait dicsérik a Liverpool hatalmas veresége után, csapattársát viszont szétszedik

Nem ilyen vasárnapra számított a Liverpool azután, hogy az előző Premier League-fordulóban az Aston Villát 2-0-ra, míg kedden a Real Madridot a Bajnokok Ligájában 1-0-ra győzte le. Arne Slot együttese nagyon sima, 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában a 11. fordulóban. Szoboszlai Dominik szokás szerint végig a pályán volt, Kerkez Milos csereként állt be az 56. percben Andy Robertson helyett – a skót „főszereplő” volt abban, hogy a Liverpool gólját elvették az első félidőben – , de a magyar balhátvéd nem tudott érdemben módosítani a vendégek helyzetén.
Szoboszlai és a Liverpool kapusa kapott dicsérő szavakat
A Liverpool csapatából nehéz lenne bárkit is kiemelni a City elleni vesztes mérkőzés során. Giorgi Mamardashvili tizenegyesvédése az elején még reményt adott a vendégeknek, de utána sok pozitívum aligha volt. Az idén oly sokszor dicsért középpálya sem remekelt, Szoboszlaiék 22 párharcból mindössze ötöt nyertek meg. Az ezredik tétmeccsén edzősködő Pep Guardiola együttese lényegében átrohant a címvédőn.
Szoboszlai Dominik statisztikái a Manchester City ellen:
Az angol sajtóban a már említett Mamardashvili mellett Szoboszlai kapott jobb osztályzatokat.
- This is Anfield, Szoboszlai, 6-os osztályzat: „Még a Liverpool eddigi szezonjának legjobb játékosa sem tehetett semmit a pocsék csapatteljesítmény megakadályozása érdekében. Nem hibázott sokat, de tagja volt annak a középpályának, amit a City átjátszot, ez pedig frusztrációt válthat ki benne. De így is a legjobbak között volt, és Gianluigi Donnarummát egy nagy védésre kényszerítette a távoli bombájával – ez volt a Liverpool egyetlen kaput eltaláló lövése.”
- Liverpool Echo, 6-os osztályzat: „Néhány hosszú passza volt, a második félidőben feljebb lépett, és az egyetlen Liverpool-játékos volt, aki igazán küzdött. A hosszabbításban sárga lapot kapott.”
- Liverpool.com, 5-ös osztályzat: „Egy újabb játékos, aki nem volt a legjobb formájában, és nehezen boldogult a City középpályájának intenzitásával. A magyar válogatott csapatkapitánya egy erőteljes lövést eresztett el a szünet után, amit Gianluigi Donnarumma hárított.”
- A Sky Sportnál Szoboszlai és Mamardashvili kapott csak hetes osztályzatot, ami a legjobbnak bizonyult – viszonyításképpen, pályafutása talán egyik legjobb meccsét hozó Jérémy Doku kilences értékelést kapott. A BBC-nél is hasonló volt a helyzet, a grúz (5.06) volt a legjobb a portál szerint, míg a magyar a második (4.76)