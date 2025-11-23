Havazás okozott káoszt a Balaton mellett, a vízilabdás fiúk azonban pillanatok alatt segítettek

A Balaton VK csapata előtt az utat egy kidőlt fa torlaszolta el szombat este, amely teljesen megállította a forgalmat. A meccs utáni fáradtság ellenére a csapat tagjai nem sokat teketóriáztak: néhány perc alatt eltávolították az akadályt, és ismét szabaddá tették az utat – szúrta ki a Veol.hu.

A hétvégi havazás a vízilabdásokat sem kímélte. A balatonfűzfői fiúk néhány perc alatt eltakarították az útból a akadályt. Forrás: Waterpolo.hu

A Waterpolo.hu Facebook-bejegyzéséséből kiderült, hogy a gyors és precíz munkáért a többi arra járó autós is hálás volt — a havas, jeges körülmények között ritkán látni ilyen hatékony közbeavatkozást.

Veszprém vármegyét nem kímélte a hétvégi havazás

A hétvégi havazás miatt Veszprém vármegyében is több helyen csúszóssá váltak az utak. Szombaton több baleset történt, és néhány útszakaszon kifejezetten nehézzé, sőt veszélyessé vált a közlekedés. Vasárnap azonban elállt a havazás, és az utak ismét jól járhatóvá váltak.