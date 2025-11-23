Balaton VKvízilabdaWaterpolo

Havazás okozott káoszt a Balaton mellett, a vízilabdás fiúk azonban pillanatok alatt segítettek

Egy útakadály nem okozhat problémát a balatonfűzfői vízilabdázóknak. A hétvégi havazás és erős szél országszerte megnehezítette a közlekedést, és a Balaton Vízilabda Klub OB II-es csapata is szembesült a zord időjárással, amikor Pécsről tartott haza Balatonfűzfőre.

C. Kovács Attila
2025. 11. 23. 17:12
A havazás több helyen is gondot okozott az országban.
A havazás több helyen is gondot okozott az országban. Forrás: Facebook / Veszprém vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Balaton VK csapata előtt az utat egy kidőlt fa torlaszolta el szombat este, amely teljesen megállította a forgalmat. A meccs utáni fáradtság ellenére a csapat tagjai nem sokat teketóriáztak: néhány perc alatt eltávolították az akadályt, és ismét szabaddá tették az utat – szúrta ki a Veol.hu.

A hétvégi havazás a vízilabdásokat sem kímélte. A balatonfűzfői fiúk néhány perc alatt eltakarították az útból a akadályt.
A hétvégi havazás a vízilabdásokat sem kímélte. A balatonfűzfői fiúk néhány perc alatt eltakarították az útból a akadályt. Forrás: Waterpolo.hu

A Waterpolo.hu Facebook-bejegyzéséséből kiderült, hogy a gyors és precíz munkáért a többi arra járó autós is hálás volt — a havas, jeges körülmények között ritkán látni ilyen hatékony közbeavatkozást.

Veszprém vármegyét nem kímélte a hétvégi havazás

A hétvégi havazás miatt Veszprém vármegyében is több helyen csúszóssá váltak az utak. Szombaton több baleset történt, és néhány útszakaszon kifejezetten nehézzé, sőt veszélyessé vált a közlekedés. Vasárnap azonban elállt a havazás, és az utak ismét jól járhatóvá váltak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu