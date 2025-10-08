Balhé nélkül is a Fradi vitte be a gyomrost a vízilabda Real Madridjának

A Fradi hatodszor vagy a Pro Recco tizedszer? Ez volt a nagy kérdése a két gigász újabb nagy ütközetének, amelyre bő egy évet kellett várni. A Bajnokok Ligája-címvédő magyar együttes az előző BL-szezont kihagyó, az Eurokupát azért megnyerő, idén nyáron brutálisan megerősített olaszokkal vérre menő csatára készült. A Bajnokok Ligája rekordgyőztese idegenben sem jött zavarba a világválogatottaknak beillő sztárcsapatok párharcának legújabb felvonásán.
Fradi-roham, gólzápor
A magyar csapat hozta el a labdát, s azonnal emberelőnybe került. A nagy lövőkre figyeltek, így Jansik Szilárd kapta meg a labdát a jobb oldalon, s jobb kézzel nem is lőtt, hanem beúszva „betette” Gianmarco Nicosia kapujába, 1-0. Azonnal válaszolt a Recco, a spanyol világklasszis, Álvaro Granados lőtte át a Fradi védelmét és a csípősérülése után visszatért Vogel Soma kapust. Az 1-1 sem maradt sokáig – a még a kapuk vonala mögött is dugig telt – Komjádi eredményjelzőjén, Dusan Mandics bomba-, Fekete Gergő megúszásos gólt szerzett, 3-1. Közben akadt egy-két Vogel-bravúr és remek blokk is hátul.
Az már egészen parádés volt, ahogy Di Somma passzából Fekete a kapunak háttal csavart a kapuba – ahogy Vogelnek, neki is segített a kapufa, 4-1.
Francesco Di Fulvio lökete a lécről szédült be, Manhercz Krisztián válaszul tesztelte a háló szakítószilárdságát, 5-2. Emberelőnyben Buric pöcizett a kapu torkából, Manhercz nem csüggedt a kapufája után, balról, hátulról villant. Az első negyed végén Granados hozta közelebb a Reccót (6-4).
Tapadt a Recco
A tíz gólt hozó első negyed után a másodikban eleinte inkább a védekezésé lett a főszerep, szerencsére nem ment át durvaságba a küzdelem.
A három és fél perces gólcsendet a vendégek törték meg, Vogel csak beleérni tudott Lukás Durík közeli, végül a kapufáról bepattanó lövésébe. Mielőtt leírtuk volna, hogy egyetlen gólra zárkózott Sandro Sukno együttese, az ellenállhatatlanul pólózó, a harmadik találatát jegyző Fekete Gergő balról hatalmas gólt ragasztott a csereként beállt Tommaso Negri kapujába, 7-5. A szintén triplázó horvát centert, Rino Buricot nem sikerült feltartóztatni, ám elöl mindig volt válasza Nyéki Balázs csapatának.
Edoardo Di Somma például oktatófilmbe illő módon emelte át olasz válogatott társát, Fekete negyedszer is talpra ugrasztotta a mintegy kétezer szurkolót. A Recco azonban tapadt a Fradira, és a csapatkapitány Di Fulvio góljával 9-9-nél utol is érte.