Balhé nélkül is a Fradi vitte be a gyomrost a vízilabda Real Madridjának

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata 15-14-re legyőzte az olasz Pro Reccót az Európai Szuperkupa-mérkőzésen Budapesten, a Császár-Komjádi Sportuszodában. Fantasztikusan kezdtek Manhercz Krisztiánék, akik a visszatérő Vogel Soma bravúrjaira alapozva 4-1-re elhúztak, de a többek között Álvaro Granadosszal megerősített olaszok 6-4-re felzárkóztak. Fekete Gergő a félidőben már négy gólnál járt, ám Francesco Di Fulvióék 9-9-nél utolérték Nyéki Balázs csapatát. Sőt, a harmadik játékrészben már a Recco vezetett. A remeklő cserekapus, Szakonyi Dániel vezérletével fordított a Fradi, mégis az utolsó negyedre visszaálló Vogel Soma lett a mérleg nyelve. A Bajnokok Ligája-címvédő Fradi hatodszor nyerte meg az Európai Szuperkupát.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 08. 21:42
Fradi Budapest, 2025. október 8. A Ferencváros játékosai a férfi vízilabda Európai Szuperkupa döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco mérkőzésen a Komjádi Uszodában 2025. október 8-án. MTI/Illyés Tibor
A Fradi megmutatta, melyik a legjobb csapat a világon jelenleg Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A Fradi hatodszor vagy a Pro Recco tizedszer? Ez volt a nagy kérdése a két gigász újabb nagy ütközetének, amelyre bő egy évet kellett várni. A Bajnokok Ligája-címvédő magyar együttes az előző BL-szezont kihagyó, az Eurokupát azért megnyerő, idén nyáron brutálisan megerősített olaszokkal vérre menő csatára készült. A Bajnokok Ligája rekordgyőztese idegenben sem jött zavarba a világválogatottaknak beillő sztárcsapatok párharcának legújabb felvonásán.

Fradi
A körítés sem volt mindennapi a Fradi-Recco vízilabdameccsen Fotó: P. Fülöp Gábor

Fradi-roham, gólzápor

A magyar csapat hozta el a labdát, s azonnal emberelőnybe került. A nagy lövőkre figyeltek, így Jansik Szilárd kapta meg a labdát a jobb oldalon, s jobb kézzel nem is lőtt, hanem beúszva „betette” Gianmarco Nicosia kapujába, 1-0. Azonnal válaszolt a Recco, a spanyol világklasszis, Álvaro Granados lőtte át a Fradi védelmét és a csípősérülése után visszatért Vogel Soma kapust. Az 1-1 sem maradt sokáig – a még a kapuk vonala mögött is dugig telt – Komjádi eredményjelzőjén, Dusan Mandics bomba-, Fekete Gergő megúszásos gólt szerzett, 3-1. Közben akadt egy-két Vogel-bravúr és remek blokk is hátul.

Az már egészen parádés volt, ahogy Di Somma passzából Fekete a kapunak háttal csavart a kapuba – ahogy Vogelnek, neki is segített a kapufa, 4-1. 

Francesco Di Fulvio lökete a lécről szédült be, Manhercz Krisztián válaszul tesztelte a háló szakítószilárdságát, 5-2. Emberelőnyben Buric pöcizett a kapu torkából, Manhercz nem csüggedt a kapufája után, balról, hátulról villant. Az első negyed végén Granados hozta közelebb a Reccót (6-4). 

A Fradi elszántsága az első gólt szerző Jansik Szilárd arcára van írva
A Fradi elszántsága az első gólt szerző Jansik Szilárd arcára van írva Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Tapadt a Recco

A tíz gólt hozó első negyed után a másodikban eleinte inkább a védekezésé lett a főszerep, szerencsére nem ment át durvaságba a küzdelem.

A három és fél perces gólcsendet a vendégek törték meg, Vogel csak beleérni tudott Lukás Durík közeli, végül a kapufáról bepattanó lövésébe. Mielőtt leírtuk volna, hogy egyetlen gólra zárkózott Sandro Sukno együttese, az ellenállhatatlanul pólózó, a harmadik találatát jegyző Fekete Gergő balról hatalmas gólt ragasztott a csereként beállt Tommaso Negri kapujába, 7-5. A szintén triplázó horvát centert, Rino Buricot nem sikerült feltartóztatni, ám elöl mindig volt válasza Nyéki Balázs csapatának. 

Edoardo Di Somma például oktatófilmbe illő módon emelte át olasz válogatott társát, Fekete negyedszer is talpra ugrasztotta a mintegy kétezer szurkolót. A Recco azonban tapadt a Fradira, és a csapatkapitány Di Fulvio góljával 9-9-nél utol is érte.

Óriásit harcolt a Fradi, itt Manhercz Krisztián küzd a labdáért Luke Pavillarddal
Óriásit harcolt a Fradi, itt Manhercz Krisztián küzd a labdáért Luke Pavillarddal Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Hátrányba került a magyar csapat

Jól jött az ötperces nagyszünet. Szakonyi Dániel váltotta Vogelt a kapuban, Dusan Mandics góllal nyitotta a harmadik játékrészt, 10-9. 

Csakhogy a Recco fordított, Granados harmadik góljával először vezetett (10-11), miközben a közönség és a játékosok egyre többször kifogásolták a görög Georgiosz Sztavridisz és a holland Michiel Zwart ítéleteit.

Manhercz hatalmas átlövéssel egyenlített, 11-11 után Di Somma és Buric kapott páros kiállítást. Francesco Cassia révén újra a Reccónál volt az előny, Szakonyi hiába védett és úszott ki többször bravúrosan, Vámos eladott egy labdát, Jansik ziccerben kapufát lőtt. Időt kért Nyéki Balázs, emberelőnyben Vámos Márton a dudaszó pillanatában zúdította a visszatérő Nicosia kapujába az újabb egyenlítő találatot (12-12).

Szakonyi újabb remeklését követően ötmétereshez jutott a Fradi, Manhercz Krisztián be is vágta, így 13-12-es magyar vezetéssel fordultak a csapatok az utolsó negyedre.

Szakonyi Dániel is hozzátette a magáét a Fradi teljesítményéhez
Szakonyi Dániel is hozzátette a magáét a Fradi teljesítményéhez Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Bejött a visszacsere

Első ránézésre meglepőnek tűnt, de nagy húzásnak bizonyult: Vogel Soma visszaállt a kapuba, Francesco Condemi nagy góllal mattolta, egyenlített, ahogy Mandics 3. találata után Durík is (14-14). Vogel emberhátrányban is nagyot védett, elkapta a fonalat, csakúgy, mint elöl Vámos Márton, aki ismét átlőtte a BL-rekordgyőztest. 

Három perccel a vége előtt 15-14-re vezetett az FTC. Kimaradt a Recco első fórja, a következőnél is Vogel hárított, majd labdát szerzett. Egy perc maradt hátra, nem jutott lövőhelyzetig a Fradi. Di Fulvio a kapufa szélét találta el, az utolsó 24 másodpercben megtartotta a labdát és az előnyt a magyar együttes. 

A Ferencváros 15-14-re legyőzte az olasz Pro Reccót, és egymás után másodszor, története során hatodszor nyerte meg a férfi-vízilabda Európai Szuperkupát. A zöld-fehér sikert jövendölő Faragó Tamásnak ezúttal is igaza lett...

