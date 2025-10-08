Balhé nélkül is a Fradi vitte be a gyomrost a vízilabda Real Madridjának

A Fradi hatodszor vagy a Pro Recco tizedszer? Ez volt a nagy kérdése a két gigász újabb nagy ütközetének, amelyre bő egy évet kellett várni. A Bajnokok Ligája-címvédő magyar együttes az előző BL-szezont kihagyó, az Eurokupát azért megnyerő, idén nyáron brutálisan megerősített olaszokkal vérre menő csatára készült. A Bajnokok Ligája rekordgyőztese idegenben sem jött zavarba a világválogatottaknak beillő sztárcsapatok párharcának legújabb felvonásán.

A körítés sem volt mindennapi a Fradi-Recco vízilabdameccsen Fotó: P. Fülöp Gábor

Fradi-roham, gólzápor

A magyar csapat hozta el a labdát, s azonnal emberelőnybe került. A nagy lövőkre figyeltek, így Jansik Szilárd kapta meg a labdát a jobb oldalon, s jobb kézzel nem is lőtt, hanem beúszva „betette” Gianmarco Nicosia kapujába, 1-0. Azonnal válaszolt a Recco, a spanyol világklasszis, Álvaro Granados lőtte át a Fradi védelmét és a csípősérülése után visszatért Vogel Soma kapust. Az 1-1 sem maradt sokáig – a még a kapuk vonala mögött is dugig telt – Komjádi eredményjelzőjén, Dusan Mandics bomba-, Fekete Gergő megúszásos gólt szerzett, 3-1. Közben akadt egy-két Vogel-bravúr és remek blokk is hátul.

Az már egészen parádés volt, ahogy Di Somma passzából Fekete a kapunak háttal csavart a kapuba – ahogy Vogelnek, neki is segített a kapufa, 4-1.

Francesco Di Fulvio lökete a lécről szédült be, Manhercz Krisztián válaszul tesztelte a háló szakítószilárdságát, 5-2. Emberelőnyben Buric pöcizett a kapu torkából, Manhercz nem csüggedt a kapufája után, balról, hátulról villant. Az első negyed végén Granados hozta közelebb a Reccót (6-4).

A Fradi elszántsága az első gólt szerző Jansik Szilárd arcára van írva Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Tapadt a Recco

A tíz gólt hozó első negyed után a másodikban eleinte inkább a védekezésé lett a főszerep, szerencsére nem ment át durvaságba a küzdelem.

A három és fél perces gólcsendet a vendégek törték meg, Vogel csak beleérni tudott Lukás Durík közeli, végül a kapufáról bepattanó lövésébe. Mielőtt leírtuk volna, hogy egyetlen gólra zárkózott Sandro Sukno együttese, az ellenállhatatlanul pólózó, a harmadik találatát jegyző Fekete Gergő balról hatalmas gólt ragasztott a csereként beállt Tommaso Negri kapujába, 7-5. A szintén triplázó horvát centert, Rino Buricot nem sikerült feltartóztatni, ám elöl mindig volt válasza Nyéki Balázs csapatának.