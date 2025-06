Elképesztő Fradi-siker: újra BL-győztes a zöld-fehér csapat

Vasárnap késő este Máltán rendezték meg a férfi vízilabda Bajnokok Ligája döntőjét, amelyet a Ferencváros és a Novi Beográd együttese vívott egymással. Egészen káprázatos a Fradi sorozata, amely 48 mérkőzést nyert meg 2024 ősze óta, csupán egyszer szenvedett vereséget a spanyol Barceloneta csapatától kapott ki a zöld-fehér alakulat.

A Fradi Vogel Soma (középen) vezetésével készült a döntőre

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nehezen indult a meccs a Fradi számára

Ideges hangulatban, elrontott támadásokkal kezdtek a csapatok. Két perc alatt a bírók négy kontrát ítéltek, eléggé furcsa volt a játék képe. A szerbek első emberelőnyénél a kapufára lőtték a labdát. Több mint négy perc elteltével Manhercz Krisztián góljával szerezte meg a vezetést a magyar csapat. Sajnos nem sokáig tartott az előny, mert Lukics egyenlített, majd a következő szerb támadásnál ismét ő lőtt gólt.

Nem lehetett tartani, mert nem sokkal később már a harmadik találatát szerezte.

3-2-re vezetett a belgrádi alakulat. Szerencsére még a negyed vége előtt sikerült egyenlíteni Mandics révén, aki 2021-23 között a Novi Beograd játékosa volt. Az első 8 percet követően 3-3 volt az állás.

Manhercz góljával kezdődött a második negyed, de Nikola Lukics továbbra is tarthatatlannak bizonyult, már a negyedik gólját szerezte a Fradi ellen. Fokozódtak az izgalmak, egymás után jöttek a gólok, egyik csapat sem tudott a másiktól elszakadni. Két negyed után 5-5 volt az állás.

Miguel de Toro Domínguez, az FTC (j) és Dusan Trtovic, a szerb Novi Beograd játékosa a férfi vízilabda BL-döntőjében

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Nikola Lukics a harmadik negyed elején is megvillant, önmaga ötödik, csapata hatodik gólját lőtte. Aztán nem sokkal később még ezt is megfejelte. Egyértelmű volt, hogy erre nem készült fel a Fradi. Már csak azért sem, mert ugyanez a játékos az elődöntőben egyszer sem talált be, szóval, nem sok minden jelezte, hogy Lukics erre készül. Vele Manhercz próbálta felvenni a versenyt, akinek a harmadik gólja újra az egyenlítést jelentette (7-7.) Nem sokkal később Manhercz köszönt be, s ezzel ismét a Fradinál volt az előny.

Lendületbe jött a magyar együttes, Fekete Gergő pedig két gólra növelte a zöld-fehérek előnyét. Jansik meg háromra, de ezt megelőzte Mandics pazar blokkja.

7-7 után 10-7, ez már sokkal jobban nézett ki. S ez akkor is igaz volt, ha néhány másodperccel a harmadik negyed vége előtt kaptunk egyet. 10-8-ra vezetett a Fradi az utolsó szünetben.

Sztilianósz Arjirópulosz Kanakákisz, az FTC (j) és Luka Gladovic, a szerb Novi Beograd játékosa (k) a férfi vízilabda Bajnokok Ligája döntőjében

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A nagy fordulatot a szerb csapat is nehezen viselte, a negyedszünetben megpróbáltak verekedést provokálni, de a Fradi nem ült fel ennek. A negyedik negyed Manhercz-góllal indult, erre Martinovics válaszolt, 11-9 volt ekkor az állás.

Egyre magabiztosabban játszott a Ferencváros, amely innentől kezdve csak arra koncentrált, hogy legyőzze a Novi Beográdot.

Ez végül sikerült, így óriási magyar sikerrel zárult a sorozat: a férfi vízilabda Bajnokok Ligája-sorozat győztese a Ferencváros. Ráadásul a magyar csapatok közül elsőként védték meg címüket a Bajnokok Ligájában.

Fradi-öröm a BL-győzelem után Máltán

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Férfi vízilabda BL-döntő: FTC-Telekom - Novi Beograd (szerb) 13-11 (3-3, 2-2, 5-3, 3-3)

Gólszerzők: Manhercz 6, Fekete 2, Mandic, Di Somma, Argiropulosz, Jansik, Vámos 1-1, illetve Lukic 6, Martinovic 2, Szkumpakisz, Perkovic, Vlahopulosz 1-1