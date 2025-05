Magyarok húzhatják keresztül a számításait, történelmet írhat a Fradi a Bajnokok Ligájában

Másodszor is bevenné Máltát az immár 27 sikerével magyar rekordbajnok, világklasszisokat felvonultató zöld-fehér gárda. Az FTC pólósai tavaly már átélték, milyen érzés meghódítani a kis szigetet, felülni a klubvízilabda trónjára. Az elődöntőben az Angyal Dánielt is a soraiban tudó Marseille vár Nyéki Balázs csapatára, a másik ágon a belgrádi Novi és a Vigvári Vince, valamint Burián Gergely fémjelezte CNA Barceloneta csap össze.

Fradi mámor Vogel Soma (piros sapkában) módra. A győztes FTC játékosai ünnepelnek a férfivízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott FTC-Telekom Waterpolo - Pro Recco mérkőzés végén a máltai Gzirában 2024. június 7-én Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztõség

A Fradi átvette a hatalmat

Akár szimbolikus is lehetne: a Ferencváros a 2024-es döntőben egyetlen góllal legyőzte és letaszította a trónról a Pro Reccót. A vízilabda Real Madridjának is nevezett, 11 Bajnokok Ligája-elsőségével csúcstartó olasz klub azóta tulajdonosváltáson is átesett, nem indult a BL-ben, azért az Eurokupát megnyerte. Az FTC egyértelműen átvette az uralmat, s arra tör, hogy éveken keresztül Európa legjobbja legyen. A mostani kiírásban a 12-ből egy kivétellel minden mérkőzését megnyerte, csupán a Barceloneta otthonában végzett döntetlenre, s kapott ki végül ötméteresekkel. Az bőven belefért, hiszen előtte a Komjádiban 18-10-re átgázolt a katalánokon. A rendes játékidőben legutóbb 2024 áprilisában veszítettek Vogel Somáék, 10-8-ra nyert az akkor még Vámos Mártonnal vitézkedő Olympiakosz Athénban.

A Magyarországon 100 meccse veretlen, ismét bajnok- és kupagyőztes FTC anyagi háttere és játékoskerete a nemzetközi mezőnyben is a szűk elithez tartozik.

A magyar válogatott kiválóságok sorát (Vogel Soma, Vámos Márton, Manhercz Krisztián, Vigvári Vendel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám, Molnár Erik) olyan légiósok teszik teljessé, mint az energikus olasz Edoardo Di Somma, a görög nehéztüzér, Sztilianosz Argyropoulosz és a spanyol center, Miguel De Toro.

Angyalék a fekete lovak

Hogy mennyire bivalyerős a ferencvárosi alakulat, jelzi, hogy az adott mérkőzésre nevezhető 13-as keretből válogatott játékosok maradnak ki. Ugyanakkor a csapategységet mutatja: a felnőttkeret mind a 18 tagja elutazott Gzirába. Lapunk megtudta, mindenki egészséges, hadra fogható.

Egyetlen kérdőjelként az fogalmazódhat meg, mennyire van csúcsformában a hosszú szezon végén a legfontosabb megméretésre Nyéki Balázs társulata.

A magyar bajnoki döntő első két meccsén megszenvedtek a Vasassal, a harmadikon 17 góllal kiütötték a kihívót Jansikék, ám 13 napos, tétmeccs nélküli időszakot követően vívják majd az elődöntőt. Mégpedig az ellen a CN Marseille ellen, amely abszolút újonc a BL-éremcsatában. A franciáktól tért haza és az FTC-be az olimpia után Manhercz Krisztián, aki a 2017-18-as idényben már szerepelt a zöld-fehéreknél, ugyanakkor az immár kétszeres francia bajnok- és kupagyőztes Angyal Dániel még mindig a franciákat erősíti. Ugyanúgy, mint két veterán harcos: a Szolnokkal BL-győztes szerb Andrija Prlainovics és az olasz–francia center, Michaël Bodegas, valamint a dohai világbajnokságon Magyarországot sokkoló Thomas Vernoux.

Bombameglepetésre a Zalánki Gergővel megerősített Olimpiakosz Pireuszt beelőzve jutott be a final 4-ba a Marseille, amely azért verhető, amit októberben a 13-11-es sikert arató Vasas is bebizonyított.

A Fradi ellen készül Angyal Dániel , a CN Marseille játékosa Fotó: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztõség

Nyéki Balázs rekordra hajt az FTC-vel

Nem tett hangzatos kijelentéseket az FTC vezetőedzője, aki persze egyértelműsítette, a BL-győzelem a cél. Nyéki Balázs ugyanakkor nem akar abba a hibába esni, hogy már a döntőre készülődjön. Persze a papírforma alapján a címvédőnek nem okozhat gondot a Marseille, inkább csak az a kérdés, hogy a vasárnapi aranycsatában a két döntőt már elbukó szerb Novi Beograd vagy a spanyol kihívó lesz az ellenfél.

− Nem érzek nagyobb nyomást a csapaton azért, mert minket kiáltanak ki favoritnak. Azt érzem, hogy a játékosok motiváltak, és ami nagyon fontos: az egész szezonban lehetetlen fenntartani, de most látom azt a tüzet a szemükben, amire szükség van.

A Fradiban egyértelműen van teher a sportolókon, mégis arra is szükség van, hogy tudják élvezni a pillanatot. Nézegettem a vízilabda Bajnokok Ligája történetét, és nem találtam olyan magyar csapatot, amelyik megvédte volna a címét.

Abban a pillanatban megtaláltam a motivációt, nem mintha keresgélni kellene − nyilatkozta az FTC vezetőedzője a klub hivatalos csatornájának. Nyéki Balázs célkitűzéséhez annyit tennénk hozzá, hogy ha címet véd a Ferencváros, akkor − a kétszeres első OSC-t és a Vasast megelőzve − a Bajnokok Ligája legeredményesebb magyar csapatává is válna.