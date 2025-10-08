Vér fog folyni a Fradi meccsén, ha így folytatódik

Rendkívüli

Budapesten, a Császár-Komjádi Sportuszodában mérkőzik meg az Európai Szuperkupáért a Ferencváros és Pro Recco férfi vízilabdacsapata. A Bajnokok Ligája címvédő magyar klub és az Eurokupa-aranyérmes, BL-rekordgyőztes olasz együttes párosítása alapvetően pikáns, ám az utóbbi időszak összecsapásai alapján a szokásosnál is nagyobb harc várható. A két csapat pólósai között komoly ellentétek feszülnek, Sztiliánosz Argiropulosz Matteo Iocchi Grattával, Fekete Gergő Francesco Di Fulvióval áll hadban. Az Európai Szuperkupa-meccs a gigászok harca lesz.

2025. 10. 08. 5:07
Európai Szuperkupa
Edoardo Di Somma a Ferencváros sikeréért küzd a Recco ellen az Európai Szuperkupa-meccsen Fotó: FTC
Egy Fradi–Recco összecsapás soha sem egy szimpla mérkőzés, hát még akkor, ha az Európai Szuperkupa a tét.  Több mint egyéves kihagyás után csap össze tétmérkőzésen a világ két legjobb férfi-vízilabdacsapata szerdán Budapesten (20.00, Komjádi, tv.: M4sport). Az előzmények ismeretében kőkemény csatára van kilátás.

Európai Szuperkupa
Az Európai Szuperkupa-meccs előtt Amerikában turnézott a két csapat (Fotó: Pro Recco)

Hogy mekkora presztízzsel bír a két gigász találkozása, jelzi, hogy két bemutató mérkőzésük is majdnem botrányba fulladt. Történt, hogy a sportágat népszerűsítendő két, elméletileg barátságos meccset is játszott egymással a tengerentúlon szeptember elején a Ferencváros és Pro Recco, mindkettő megmutatta a póló szépségeit és árnyoldalát. Gólokból nem volt hiány, előbb 13-13-as döntetlent követően ötméteresekkel a magyar csapat, majd 16-15-re az olasz óriás nyert. Ahogy a fradi.hu írta beszámolójában, 

Vámos Márton a fejét fogva úszott ki a medence szélére, miután az a Matteo Iocchi Gratta rúgta meg víz felett, aki a szingapúri világbajnokságon aljas módon fejbe térdelte Sztilianosz Argiropuloszt az olasz–görög meccsen. Akkor brutalitásért kiállították, most ítélet nélkül folytatódott a találkozó. 

Argiropulosz később törlesztett minden korábbi sérelméért az olasznak, a játékvezetők pedig ki is állították ütésért a Fradi görög klasszisát. A második felvonáson Fekete Gergő vette zokon, hogy Francesco Di Fulvio a víz alatt megütötte, majd az olasz kérte számon a bírókon, hogy nem történt retorzió, amikor a Fradi játékosai az esetet látva körbevették.

Európai Szuperkupa
A Vogel sérülése miatt igazolt Lévai Márton New Yorkban kivédte Granados ötméteresét (Fotó: Meigan Loomis Horvath)

A nagy teszt: Európai Szuperkupa-meccs

Azok után, hogy tétmérkőzésen régen nézett egymással a két nagyágyú, gondolhattuk volna, hogy csillapodtak a kedélyek. A 2024-es Bajnokok Ligája-döntőben 12-11-re nyert az akkor még Zalánki Gergővel felálló Recco ellen a Ferencváros, a 2024/2025-ös idényben elkerülték egymást a felek. Az olasz klub ugyanis tulajdonosváltáson esett át, kulcsjátékosai távozása miatt nem is indult el a legrangosabb európai kupasorozatban, a második számút azért megnyerte. 

Idén nyáron brutális erősítésbe kezdett, egy év várakozás, halasztás után többek között leigazolta a világ egyik legjobbját, a világbajnok spanyolok ászát, Álvaro Granádost, az amerikaiak csapatkapitányát, Max Irvinget, a horvát Damir Buricot és a balkezes ausztrál sztárt, Luke Pavillardot.

 Kapusposzton talán kevésbé acélos Sandro Sukno együttese: a Ferencvárosnál akár játszhat is a csípősérülését végül műtét nélkül kikúráló világklasszis, Vogel Soma, az olaszokat elhagyta Marco Del Lungo, akinek a helyére a válogatottbeli helyettese, Gianmarco Nicosia érkezett. 

Az elmúlt évtized legkülönlegesebb mérkőzése lesz! Nagyon tiszteljük az elmúlt két évben mindent megnyerő Ferencvárost, ugyanakkor bízom a saját játékosaimban és a csapatom erejében

 – fogadkozott már Budapesten kedd este Sandro Sukno, a Recco vezetőedzője.

A legenda jóslata

A Nyéki Balázs vezette Ferencváros nem aprózta el a felkészülést, a szűk elithez tartozó Barcelonetával hangolódott a nagy meccsre. A magyar csapat trénere is hangsúlyozta, hogy tisztelik az ellenfelet, és már a nyár elején megnyert BL-döntő óta az jár a fejében, hogy visszatér a Recco, amely a többi trónkövetelővel egyetemben magas szinten tartja a zöld-fehérek motivációját.

És hogy mik az esélyek? Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok egykori világklasszis, Faragó Tamás elárulta, mit vár a legutóbbi 6 végigjátszott szezonban 3-3 Bajnokok Ligája-győzelmet felmutató gigászok csatájában.

– A reccóiak gazdasági összeomlásukat követően mostanra ismét csúcsra jutottak. Világhírességek egész sorát vásárolták össze, így a Barcelonetától megvették Álvaro Granadost, akire jó lesz kiemelten ügyelni. 

A Fradi a csapategység kollektívája, ugyanakkor meccset eldönteni képes légiósai közül kiemelem a szerb Dusan Mandicsot, továbbá a görög Sztiliánosz Argiropuloszt. Színvonalában kuriózum lesz ez a finálé. Egy csapat nyer, és az a Ferencváros 

– fogalmazott ellentmondást nem tűrően  a Metropolnak a magyar vízilabdasport legendája.

 

