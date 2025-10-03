Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • „Hajnalban fájdalomra keltem” – megszűnt a Fradi-klasszis kínszenvedése
vízilabdaFTC-Telekom WaterpoloVogel Soma

„Hajnalban fájdalomra keltem” – megszűnt a Fradi-klasszis kínszenvedése

Rendkívül érzelemdúsan élte meg a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes vízilabdakapus azokat a pillanatokat, amikor nyáron egy speciális injekciós kezelést követően szinte egyetlen pillanat alatt megszűnt a fájdalma. Ezek miatt előzetesen arra lehetett számítani, hogy Vogel Soma műtét és akár féléves kényszerpihenő elé néz. A Fradi játékosa elárulta, nagyon nehéz időszakon ment keresztül.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 12:04
Vogel Soma a sikeres kezelése után először az olimpiára gondolt (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligájában címvédő Fradi magyar vízilabda-válogatott kapusa – aki gyerekként még menekült a víztől – elárulta, hogy a Premier League-ben is használt kezelés csodás tett vele: – Amikor az injekció megtette a hatását, egyszer csak elmúlt a fájdalom, és visszajött a régi mozgástartomány. Hirtelen lepergett előttem az, hogy milyen hosszú és fájdalmas időszakot úszhattam meg ezzel. Az első gondolatom az olimpia volt, hiszen vannak még nagy terveim, és szeretnék egy szép hosszú karriert – mondta az MTI-nek Vogel Soma.

A Fradi vízilabdakapusa, Vogel Soma pokoli fájdalmakat élt át, de már jobban van
A Fradi vízilabdakapusa, Vogel Soma pokoli fájdalmakat élt át, de már jobban van (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A 28 éves kapus elmondta, nem egy konkrét, külső hatásból eredő sérülésről van szó, hanem arról, hogy a fiatalkori túlterheltség, a nem emberi csípőnek való taposó mozgás, és talán a genetika is együttesen juttatta el egy olyan állapotba, amitől a testrész folyamatos gyulladásban van, az ízület pedig elhasználódik.

Gyakorlatilag minden taposó mozdulat fájt már, ágyban fekve is kerestem a megfelelő pozíciót, hajnalban pedig fájdalomra keltem.

– Úgy néz ki, megoldódott a probléma, rengeteget gyógytornáztam, most pedig a csípő körüli izmokat erősítem, azokat, amik levehetik róla a terhet a mozgásnál – fogalmazott a világ egyik legjobb kapusa, aki kihagyta a nyári, szingapúri világbajnokságot, amelyen Varga Zsolt együttese ezüstérmet nyert.

Vogel Soma szerint a Fradira kemény feladat vár

– Köszönöm a sorsnak, hogy eljutottam erre a helyre, és meg tudták ezt oldani – tette hozzá a kiváló pólós, aki már csapatával együtt készül az Eurokupa-győztes olasz Pro Recco elleni szerdai összecsapásra, amelyen az európai Szuperkupa lesz a tét.

Nem túl jó barátságban váltunk el egymástól az Egyesült Államokban, nagyon feszült a hangulat a két csapat között. 

Ők fel akarnak jönni arra a szintre, ahol az elmúlt tizenöt évben voltak, és oda, ahol most mi vagyunk. Nekünk fognak esni, agresszív meccs lesz, amelyen mindenki kiad magából mindent, és nem számít a holnap – elevenítette fel Vogel a két csapat közös amerikai bemutató turnéját, amely során kőkemény meccseket vívtak, egyben tekintett előre a Komjádi Uszodában sorra kerülő csúcstalálkozóra.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu