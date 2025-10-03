„Hajnalban fájdalomra keltem” – megszűnt a Fradi-klasszis kínszenvedése

A Bajnokok Ligájában címvédő Fradi magyar vízilabda-válogatott kapusa – aki gyerekként még menekült a víztől – elárulta, hogy a Premier League-ben is használt kezelés csodás tett vele: – Amikor az injekció megtette a hatását, egyszer csak elmúlt a fájdalom, és visszajött a régi mozgástartomány. Hirtelen lepergett előttem az, hogy milyen hosszú és fájdalmas időszakot úszhattam meg ezzel. Az első gondolatom az olimpia volt, hiszen vannak még nagy terveim, és szeretnék egy szép hosszú karriert – mondta az MTI-nek Vogel Soma.

A Fradi vízilabdakapusa, Vogel Soma pokoli fájdalmakat élt át, de már jobban van (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A 28 éves kapus elmondta, nem egy konkrét, külső hatásból eredő sérülésről van szó, hanem arról, hogy a fiatalkori túlterheltség, a nem emberi csípőnek való taposó mozgás, és talán a genetika is együttesen juttatta el egy olyan állapotba, amitől a testrész folyamatos gyulladásban van, az ízület pedig elhasználódik.

Gyakorlatilag minden taposó mozdulat fájt már, ágyban fekve is kerestem a megfelelő pozíciót, hajnalban pedig fájdalomra keltem.

– Úgy néz ki, megoldódott a probléma, rengeteget gyógytornáztam, most pedig a csípő körüli izmokat erősítem, azokat, amik levehetik róla a terhet a mozgásnál – fogalmazott a világ egyik legjobb kapusa, aki kihagyta a nyári, szingapúri világbajnokságot, amelyen Varga Zsolt együttese ezüstérmet nyert.

Vogel Soma szerint a Fradira kemény feladat vár

– Köszönöm a sorsnak, hogy eljutottam erre a helyre, és meg tudták ezt oldani – tette hozzá a kiváló pólós, aki már csapatával együtt készül az Eurokupa-győztes olasz Pro Recco elleni szerdai összecsapásra, amelyen az európai Szuperkupa lesz a tét.

Nem túl jó barátságban váltunk el egymástól az Egyesült Államokban, nagyon feszült a hangulat a két csapat között.

Ők fel akarnak jönni arra a szintre, ahol az elmúlt tizenöt évben voltak, és oda, ahol most mi vagyunk. Nekünk fognak esni, agresszív meccs lesz, amelyen mindenki kiad magából mindent, és nem számít a holnap – elevenítette fel Vogel a két csapat közös amerikai bemutató turnéját, amely során kőkemény meccseket vívtak, egyben tekintett előre a Komjádi Uszodában sorra kerülő csúcstalálkozóra.