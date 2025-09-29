„A bíró szerencséje, hogy nem nem én vagyok a Gerendás Gyuri” – kiakadt Szivós Márton

Sorozatban a nyolcadik, összességében a 25. kupagyőzelmét aratta a Ferencváros a férfivízilabda Magyar Kupában. A hazai és nemzetközi színtéren is kiemelkedő zöld-fehéreknek azonban alaposan feladta a leckét a Szivós Márton irányította a Budapesti Honvéd SE. Az esélytelennek tartott piros-fehérek hatalmas erőbedobásra késztették a világsztárokkal teletűzdelt Fradit, amely végül szoros meccsen nyert (17-15). A medence partján is emlékezetesre sikeredett a kupadöntő.

Szivós Márton a heves vérmérsékletű edzők közé tartozik. Fotó: BHSE/Papp György

Szivós Márton kifakadt

A fiatal vezetőedző alaposan feltüzelte a csapatát, amely az első negyed után még 5-3-ra vezetett. A kemény, de sportszerű stílus mellett azzal is meglepetést okozott a BHSE, hogy a válogatottban is remeklő Csoma Kristóf mellé két mezőnyjátékos behúzódott a kaput védeni... A minden szinten címvédő, Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros aztán fordított, de – bár négy góllal is vezetett – nem tudta megtörni Szivós Márton együttesét. Pedig a BHSE gyorsan elvesztette Ekler Bendegúzt, majd a hatgólos Nikola Moskov is kipontozódott. A harmadik negyedben előbb Decker Attila kapusedző, majd Szivós Márton vezetőedző is piros lapot kapott. Utóbbi mérgében és tehetetlen dühében majdnem leharapta az egyes számú játékvezető, Csanádi Zsolt fejét…

– Meg kell, nézni, ha egy center sem a kezével, sem a lábával nem fogja a bekket és fent fekszik a víz felszíne fölött, akkor az hogy kontra fault! Én ezt nem tudom, ezt tettem szóvá.

Valószínűleg ez bíró spori vagy keveset vagy soha nem vízilabdázott. Ezzel nincs probléma, csak meg kellene tanulni, hogy mi a vízilabda. Biztos, sokat fog még fejlődni, de jelen pillanatban ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo

– nyilatkozta nem kevés malíciával Szivós Márton, az M4Sport meg is fejtette, kire gondolt. A Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére, amikor egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek, majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát, de kiderül, egyikhez sem ért…

Készült arra, hogy tüzet csinál?

Egy másik felvételen arról is megkérdezték, hogy a bírókat sakkban tartó, szükség esetén a vízbe széket is bedobó legendához, Gerendás Györgyhöz hasonlóan tudatosan készült-e arra, hogy kizökkentse a mérkőzést és játékvezetőket a megszokott mederből.

Ennyire nem vagyok profi, mint a Gyuri, hogy előre megtervezzem ezeket a dolgokat. Szerintem a bírónak szerencséje van, hogy nem én vagyok a Gerendás Gyuri.

Igazság szerint annyi történt, hogy nem értettem azt az ítéletet, amiből gólt kapunk, és egy ilyen mérkőzésen minden gól számít. Biztos vagyok benne, hogy visszanézi és fejlődni fog a spori – szúrt oda még egyszer Szivós Márton, aki sportszerűen gratulált a Ferencvárosnak.