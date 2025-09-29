  • Magyar Nemzet
  „A bíró szerencséje, hogy nem nem én vagyok a Gerendás Gyuri" – kiakadt Szivós Márton
Szívós MártonBHSEkupadöntővezetőedző

„A bíró szerencséje, hogy nem nem én vagyok a Gerendás Gyuri” – kiakadt Szivós Márton

A Budapesti Honvéd SE óriási próbatétel elé állította a vízilabda Magyar Kupa döntőjében a toronymagas esélyes Ferencvárost, amely nagy nehézségek árán tudott csak győzni 17-15-re. Szivós Márton együttese azt már nem bírta el, hogy kulcsjátékosai pontozódtak ki, majd a harmadik negyed elején a vezetőedző kapott piros lapot. A korábbi világbajnok játékos nehezen viselte a történteket, állítása szerint egy kontra faultot kért számon Csanádi Zsolt játékvezetőn. Szivós azt mondta, a bíró biztosan nem vízilabdázott, nem érti a játékot.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 29. 18:37
Szívós Márton Budapest, 2024. december 15. Szívós Márton, az EPS-Honvéd vezetőedzője (k) a BENU férfi vízilabda Magyar Kupa EPS-Honvéd - Szolnoki Dózsa Praktiker bronzmérkőzésén a Császár-Komjádi Sportuszodában 2024. december 15-én. A mérkőzést a Szolnoki
Szívós Márton nem hagyta szó nélkül a játékvezető ténykedését Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sorozatban a nyolcadik, összességében a 25. kupagyőzelmét aratta a Ferencváros a férfivízilabda Magyar Kupában. A hazai és nemzetközi színtéren is kiemelkedő zöld-fehéreknek azonban alaposan feladta a leckét a Szivós Márton irányította a Budapesti Honvéd SE. Az esélytelennek tartott piros-fehérek hatalmas erőbedobásra késztették a világsztárokkal teletűzdelt Fradit, amely végül szoros meccsen nyert (17-15). A medence partján is emlékezetesre sikeredett a kupadöntő. 

Szivós Márton a heves vérmérsékletű edzők közé tartozik
Szivós Márton a heves vérmérsékletű edzők közé tartozik. Fotó: BHSE/Papp György

Szivós Márton kifakadt

A fiatal vezetőedző alaposan feltüzelte a csapatát, amely az első negyed után még 5-3-ra vezetett. A kemény, de sportszerű stílus mellett azzal is meglepetést okozott a BHSE, hogy a válogatottban is remeklő Csoma Kristóf mellé két mezőnyjátékos behúzódott a kaput védeni... A minden szinten címvédő, Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros aztán fordított, de – bár négy góllal is vezetett – nem tudta megtörni Szivós Márton együttesét. Pedig a BHSE gyorsan elvesztette Ekler Bendegúzt, majd a hatgólos Nikola Moskov is kipontozódott. A harmadik negyedben előbb Decker Attila kapusedző, majd Szivós Márton vezetőedző is piros lapot kapott. Utóbbi mérgében és tehetetlen dühében majdnem leharapta az egyes számú játékvezető, Csanádi Zsolt fejét…

– Meg kell, nézni, ha egy center sem a kezével, sem a lábával nem fogja a bekket és fent fekszik a víz felszíne fölött, akkor az hogy kontra fault! Én ezt nem tudom, ezt tettem szóvá. 

Valószínűleg ez bíró spori vagy keveset vagy soha nem vízilabdázott. Ezzel nincs probléma, csak meg kellene tanulni, hogy mi a vízilabda. Biztos, sokat fog még fejlődni, de jelen pillanatban ez a bíró nem bíró, ez Enrico Pallazzo

 – nyilatkozta nem kevés malíciával Szivós Márton, az M4Sport meg is fejtette, kire gondolt. A Csupasz pisztoly című film egyik népszerű jelenetére, amikor egy rendőrnyomozó előbb operaénekesnek, majd baseball-játékvezetőnek adja ki magát, de kiderül, egyikhez sem ért…

Készült arra, hogy tüzet csinál?

Egy másik felvételen arról is megkérdezték, hogy a bírókat sakkban tartó, szükség esetén a vízbe széket is bedobó legendához, Gerendás Györgyhöz hasonlóan tudatosan készült-e arra, hogy kizökkentse a mérkőzést és játékvezetőket a megszokott mederből. 

Ennyire nem vagyok profi, mint a Gyuri, hogy előre megtervezzem ezeket a dolgokat. Szerintem a bírónak szerencséje van, hogy nem én vagyok a Gerendás Gyuri.

Igazság szerint annyi történt, hogy nem értettem azt az ítéletet, amiből gólt kapunk, és egy ilyen mérkőzésen minden gól számít. Biztos vagyok benne, hogy visszanézi és fejlődni fog a spori – szúrt oda még egyszer Szivós Márton, aki sportszerűen gratulált a Ferencvárosnak.

Az említett Csanádi Zsolt egyébként régi motoros a szakmában, számos Magyar Kupa négyes döntőn is közreműködött. Az 52 esztendős bíró a 2024/2025-ös szezonban 163 mérkőzésen fújta a sípot minden korosztályban! Ugyanakkor emlékezetes, hogy 2015-ben eltiltást kapott Molnár Tamással, amiért nem vették észre, hogy jogosulatlanul ugrott a vízbe egy játékos, majd hat éve is részese volt egy balhés meccsnek, amikor Varga Dénes megütötte Burián Gergőt. Az akkor történtekről szóló beszámolónkat itt olvashatják.

