Eljött az a hétvége, amit a gyerekek vártak, elő a szánkókkal!

Két nagyobb hullámban érkezik csapadék vasárnap délelőttig, amelynek halmazállapota a keleti határszél kivételével egyre inkább havas eső, majd havazás lesz. Síkvidéken is többfelé valószínű néhány cm-es hóréteg, a hegyekben pedig 10-15 cm is eshet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet2025. 11. 22. 7:25
Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. A délelőtti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is eshet – írja a HungaroMet.

Nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es latyakos hóréteg, az Északi-középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. 

Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. 

 

A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Behavazott a Kékestető

Az Időkép videóján látszik, hogy az ország legmagasabb pontján ma reggelre 10-12 centi hó esett. 


Borítókép: Dobogókőt már hó borítja (Forrás: Facebook/Időkép)
 

