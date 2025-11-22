Eljött az a hétvége, amit a gyerekek vártak, elő a szánkókkal!

Túlnyomóan borult idő várható, legfeljebb átmeneti vékonyodások lehetnek a felhőzetben. A délelőtti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is eshet – írja a HungaroMet.

Nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es latyakos hóréteg, az Északi-középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró.

Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik.

A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.

Behavazott a Kékestető

Az Időkép videóján látszik, hogy az ország legmagasabb pontján ma reggelre 10-12 centi hó esett.

Borítókép: Dobogókőt már hó borítja (Forrás: Facebook/Időkép)

