Januártól újabb lendületet kapnak a családok

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője Veresegyházon a Családi Roadshow rendezvényen úgy fogalmazott: 2010 óta családbarát fordulat történt Magyarországon, egy debrecennyivel több gyermek született ennek köszönhetően.

Ezért volt szükség a bölcsődei fejlesztésekre is, a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.

A kulturális tárca vezetője közölte, a kormány jövőre már 4802 milliárd forintot, azaz a GDP 5 százalékát fordítja családtámogatásokra. – Ezzel szemben Brüsszel a migrációt akarja Magyarországra erőltetni, bele akarja kényszeríteni a háborúba – fűzte hozzá. Mindaz a migrációs paktum, amit el akarnak fogadni a fejünk felett, az a maga 30 ezer migránsával,

fejenként 8 millió forinttal, 240 milliárd forintot venne ki a költségvetésből.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nemet mond erre a brüsszeli politikára, és inkább 200 milliárd forintot ad október 1-től a háromgyerekes édesanyáknak.

– Igen a családokra, igen a magyar nemzet jövőjére, igen a fiatalokra, a gyerekekre. Ne felejtsük el, az egymillió új munkahelyhez az is kellett, hogy megdupláztuk a bölcsődei férőhelyeket – mondta Hankó Balázs. Hozzátette, a magyar kormány nem a háborút akarja finanszírozni, hanem a családokat, a gyerekeket támogatja.

Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára a rendezvényen összefoglalta a kormány 2010-től a családok támogatására hozott intézkedéseit. Elmondta, hogy nagy előrelépések történtek 2025-ben, hiszen megtörtént a családi adókedvezmény duplázása. Hozzátette, hogy

október elsejétől a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége is megtörtént, ami 250 ezer anyát érintett.

– A négy- vagy többgyermekes édesanyák esetében ezt már 2020-ban meglépte a kormány, az érintettek körülbelül 60 ezren vannak – tette hozzá az államtitkár. Hozzátette, hogy januártól is nagy lendületet kapnak a családok, mert jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is, itt fokozatosan jutnak el oda, hogy majdnem egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól.