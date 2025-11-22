családbarát fejlesztésKoncz ZsófiaHankó Balázscsaládbarát kormány

Januártól újabb lendületet kapnak a családok

Hankó Balázs a Családi Roadshow rendezvényen sorolta a családokat érintő kedvezményeket, fejlesztéseket. A GDP öt százalékát, több mint 4800 milliárd forintot fordít jövőre családtámogatásokra a kormány.

Forrás: MTI2025. 11. 22. 8:07
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője Veresegyházon a Családi Roadshow rendezvényen úgy fogalmazott: 2010 óta családbarát fordulat történt Magyarországon, egy debrecennyivel több gyermek született ennek köszönhetően. 

Ezért volt szükség a bölcsődei fejlesztésekre is, a kormány megduplázta a bölcsődei férőhelyek számát.

A kulturális tárca vezetője közölte, a kormány jövőre már 4802 milliárd forintot, azaz a GDP 5 százalékát fordítja családtámogatásokra. – Ezzel szemben Brüsszel a migrációt akarja Magyarországra erőltetni, bele akarja kényszeríteni a háborúba – fűzte hozzá. Mindaz a migrációs paktum, amit el akarnak fogadni a fejünk felett, az a maga 30 ezer migránsával, 

fejenként 8 millió forinttal, 240 milliárd forintot venne ki a költségvetésből.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nemet mond erre a brüsszeli politikára, és inkább 200 milliárd forintot ad október 1-től a háromgyerekes édesanyáknak.

– Igen a családokra, igen a magyar nemzet jövőjére, igen a fiatalokra, a gyerekekre. Ne felejtsük el, az egymillió új munkahelyhez az is kellett, hogy megdupláztuk a bölcsődei férőhelyeket – mondta Hankó Balázs. Hozzátette, a magyar kormány nem a háborút akarja finanszírozni, hanem a családokat, a gyerekeket támogatja.

Koncz Zsófia, a KIM családokért felelős államtitkára a rendezvényen összefoglalta a kormány 2010-től a családok támogatására hozott intézkedéseit. Elmondta, hogy nagy előrelépések történtek 2025-ben, hiszen megtörtént a családi adókedvezmény duplázása. Hozzátette, hogy 

október elsejétől a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége is megtörtént, ami 250 ezer anyát érintett. 

– A négy- vagy többgyermekes édesanyák esetében ezt már 2020-ban meglépte a kormány, az érintettek körülbelül 60 ezren vannak – tette hozzá az államtitkár. Hozzátette, hogy januártól is nagy lendületet kapnak a családok, mert jön a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is, itt fokozatosan jutnak el oda, hogy majdnem egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Hidas, 2025. november 7. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az új bölcsődeépület átadásán a baranyai Hidason 2025. november 7-én. Az épület a Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fejlesztése keretében valósult meg. MTI/Kacsúr Tamás
Koncz Zsófia államtitkár (Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Az államtitkár beszélt arról, hogy

 2010-ben a 3155 magyar településből mindössze 326 településen volt bölcsőde, alapvetően a nagyobb városoknak volt ez a kiváltsága. 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt országosan, a 3 éven aluli gyermekek körülbelül a 10 százalékának jutott hely. 

– A kormány intézkedéseinek következtében mára 27 százalékuk tud bölcsődébe járni, most már négyszer annyi településen van bölcsőde – tette hozzá a családokért felelős államtitkár.


Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI)

