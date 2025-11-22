röplabdaCEV Challenge KupaNorvégia

Hihetetlen, miért kellett feladni a hazai pályát a magyar kupacsapatnak

Kaposváron, de Norvégiában is felszisszentek, amikor kiderült, hogy a női röplabda Challange Kupa következő fordulójában a somogyi csapat a norvég Myre együttesét kapta ellenfélnek. Ha ránézünk a térképre, azt is megérthetjük, mi volt az oka a nagy sóhajnak. Két női röplabda meccs a tél szorításában és a szinte egész napos sötétségben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 7:14
A Kaposvár női röplabdacsapata kétszer játszik a Challange Kupában, Norvégiában Fotó: KHG KRNC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Norvégia egyik bájos halászfaluja, Myre. A települést alig több, mint 2000 ember lakja. Ki gondolná, hogy ebben a faluban olyan női röplabdacsapat van, amely a nemzetközi kupában indul? A legközelebbi nagyobb város a 213 km-re fekvő Narvik, a legközelebbi nemzetközi repülőtér Evenes, ennél kicsit közelebb van, csak 138 km. Norvégia egyik legszebb részén fekszik ez a bájos kis falu, nem túl távol a mesés Lofoten-szigetektől. Az utazási nehézségek mellett a kaposváriaknak azzal is számolniuk kell, hogy november végén ezen a vidéken szinte egész nap sötét lesz, azaz teljesen más körülmények közé csöppen a magyar csapat.

női röplabda
A norvégiai Myre városa, itt rendezik meg a női röplabda Challange Kupában a Kaposvár két mérkőzését
(Fotó: RIEGER BERTRAND / hemis.fr)

A női röplabda Challange Kupa nehézségei

Egy ilyen nemzetközi kupamérkőzés sajátossága, hogy mindkét csapatnak utazni kell, hogy mindkét együttesnek ki kell fizetni a bírókat, szóval nem olcsó mulatság. Azt hinnénk, hogy a kőgazdag Norvégiában ez nem jelenthet gondot, de ez messze nincs így. 

A norvég csapat ugyanis pontosan annyira érdekelt volt abban, hogy mindkét meccset egy helyszínen játsszák le, mint a Kaposvár. 

Legalábbis erre utal az a nyilatkozat, amit Hanne Steen, az Øksil női csapatának sportigazgatója és edzője adott. A norvég sportvezető elmondta: a magyarországi utazás a klubnak több mint 100 ezer norvég koronába, azaz közel négymillió forintjába került volna. Mellette ki kell fizetni a bírókat és vannak olyan kötelezettségek, amelyeket a CEV támaszt a rendező klubokkal szemben.

Hanne Steen, a Myre sportigazgatója és edzője
(Forrás: BLV.no)

Hanne Steen azt mondta, hogy a norvégiai rendezés miatt mindkét csapat jelentős költségmegtakarítást tud elérni, ennek pedig Myre-ben is nagyon örülnek. Ez azt jelenti, hogy november 25-én kedden és másnap, azaz november 26-án, szerdán rendezik meg a két CEV Kupa összecsapást az Øksneshallenben.

Mit mond minderre a Kaposvár?

A Kaposvár ügyvezetője, Lacombe Zsófia komoly sportdiplomáciai sikernek tekinti, hogy sikerült a CEV-vel és az Øksil csapatával is megegyezni abban, hogy a soron következő Challenge Kupa mérkőzéseket egyaránt Norvégiában játssza le a somogyi csapat. A csapat vezetősége úgy érezte, hogy a Kaposvár meg tud birkózni az idegen légkörrel, ezáltal több időt biztosítva a lányoknak a regenerálódásra. 

Ezzel együtt a Kaposvárnak nem lesz könnyű dolga Norvégiában. Még akkor sem, hogyha a kaposvári ügyvezetés szerint nem lehet gond a Myre elleni továbbjutás.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.