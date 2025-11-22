Hihetetlen, miért kellett feladni a hazai pályát a magyar kupacsapatnak

Norvégia egyik bájos halászfaluja, Myre. A települést alig több, mint 2000 ember lakja. Ki gondolná, hogy ebben a faluban olyan női röplabdacsapat van, amely a nemzetközi kupában indul? A legközelebbi nagyobb város a 213 km-re fekvő Narvik, a legközelebbi nemzetközi repülőtér Evenes, ennél kicsit közelebb van, csak 138 km. Norvégia egyik legszebb részén fekszik ez a bájos kis falu, nem túl távol a mesés Lofoten-szigetektől. Az utazási nehézségek mellett a kaposváriaknak azzal is számolniuk kell, hogy november végén ezen a vidéken szinte egész nap sötét lesz, azaz teljesen más körülmények közé csöppen a magyar csapat.

A norvégiai Myre városa, itt rendezik meg a női röplabda Challange Kupában a Kaposvár két mérkőzését

(Fotó: RIEGER BERTRAND / hemis.fr)

A női röplabda Challange Kupa nehézségei

Egy ilyen nemzetközi kupamérkőzés sajátossága, hogy mindkét csapatnak utazni kell, hogy mindkét együttesnek ki kell fizetni a bírókat, szóval nem olcsó mulatság. Azt hinnénk, hogy a kőgazdag Norvégiában ez nem jelenthet gondot, de ez messze nincs így.

A norvég csapat ugyanis pontosan annyira érdekelt volt abban, hogy mindkét meccset egy helyszínen játsszák le, mint a Kaposvár.

Legalábbis erre utal az a nyilatkozat, amit Hanne Steen, az Øksil női csapatának sportigazgatója és edzője adott. A norvég sportvezető elmondta: a magyarországi utazás a klubnak több mint 100 ezer norvég koronába, azaz közel négymillió forintjába került volna. Mellette ki kell fizetni a bírókat és vannak olyan kötelezettségek, amelyeket a CEV támaszt a rendező klubokkal szemben.

Hanne Steen, a Myre sportigazgatója és edzője

(Forrás: BLV.no)

Hanne Steen azt mondta, hogy a norvégiai rendezés miatt mindkét csapat jelentős költségmegtakarítást tud elérni, ennek pedig Myre-ben is nagyon örülnek. Ez azt jelenti, hogy november 25-én kedden és másnap, azaz november 26-án, szerdán rendezik meg a két CEV Kupa összecsapást az Øksneshallenben.

Mit mond minderre a Kaposvár?

A Kaposvár ügyvezetője, Lacombe Zsófia komoly sportdiplomáciai sikernek tekinti, hogy sikerült a CEV-vel és az Øksil csapatával is megegyezni abban, hogy a soron következő Challenge Kupa mérkőzéseket egyaránt Norvégiában játssza le a somogyi csapat. A csapat vezetősége úgy érezte, hogy a Kaposvár meg tud birkózni az idegen légkörrel, ezáltal több időt biztosítva a lányoknak a regenerálódásra.