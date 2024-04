A gyerekek nyelvén is ért a női válogatott kaposvári bombázója

– Először konduktor szerettem volna lenni, amikor a gimnázium utolsó évében azon gondolkoztam, hogy merre tovább. Ez gyermekmozgás-fejlesztést jelent, ami rengeteg időmet elvitte volna a mérkőzések és edzések mellett. Túl sokat hiányoztam volna a gyakorlatorientált képzés miatt, ezért javasolták, hogy keressek más szakterületet, így kerültem át a logopédiához, amibe egyből beleszerettem. Ha minden jól megy, idén lesz az államvizsgám a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusán a gyógypedagógia szakon, előtte jön a szakdolgozat, míg jelenleg a szakmai gyakorlatomat végzem – foglalta össze dióhéjban Szedmák Réka az érdeklődésünkre, hogyan is jegyezte el magát a hivatásával.

Szedmák Rékának a blokkolás is erőssége. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

A kaposváriakkal a bajnoki döntőre készülő röplabdázó húsvétkor néhány napra Budapestre vonatozott, hogy családjával lehessen, de előtte beszélt a gyerekek között megélt élményeiről is, mint leendő logopédus.

Könnyen eljut a gyerekek szívéhez

– Az egyetemen az első év után egy beszédfelmérésen vettem részt, ahol kötelező volt teljesítenem az alkalmassági vizsgát a logopédus képzéshez. Sikeresen vettem az akadályt és innentől kezdve egyre több olyan tárgyunk volt, ami betekintést nyújtott a logopédia világába, aminek a szerelmese lettem. Három egymást követő fél éven keresztül gyakorlati óráim vannak óvodában és iskolában is. Sok gyerekkel találkoztam már, nagyon barátságos vagyok velük, és szerencsére gyorsan el tudok jutni a szívükhöz. Ebben persze rengeteget segítenek a gyakorlatvezető logopédusok. Imádom, amikor csillogó szemekkel távoznak tőlem, hiszen ezek a pillanatok sok erőt és motivációt adnak – sorolta a 186 centiméteres magasságával megjelenésre is tekintélyt parancsoló szélső ütő.

A Vasas a döntő esélyese

Az április 9-én kedden este kezdődő és szokásosan három győzelemig tartó fináléban a Kaposvári NRC a címvédő Vasas Óbuda otthonában a sok csatát megélt Folyondár utcai csarnokban lép pályára, pontosabban parkettre a döntő első mérkőzésén. Szedmák Réka kiemelte, hogy szeretnének játszmákat rabolni a toronymagasan favorit piros-kékektől.

– Az eredmények azt tükrözik, hogy simán jutottunk a döntőbe, de a balatonfürediek és főleg a békéscsabaiak elleni 3-0-s siker kicsit megtévesztő, mert például a csabaiak elleni elődöntő mindegyik meccse nehéz volt, csak sikerült végig koncentrálnunk. Nagyon komoly felkészülés és találkozók vannak mögöttünk, az alapszakaszban elért második helyezésünk és a vele járó pályaelőny is sokat jelentett eddig, de most már a Vasas élvezi ezt a kedvezményt – hangsúlyozta válogatott játékos.

Szedmák Réka bízik a társaiban

Összeszedett csapatjáték jellemzi a kaposvári nőket, akik két vereséggel kezdték tavaly ősszel a bajnokságot, mivel a sorsolás szeszélye folytán rögtön a Vasas és a Békéscsaba került az útjukba. A somogyiak szeretnék bizonyítani, hogy nem véletlenül kerültek ide.

– A szezon elején nagyon sokan alábecsültek és lenéztek bennünket. Sőt hallottam olyan véleményt is, hogy mi az első négybe sem kerülünk majd be. Ezt jócskán sikerült túlszárnyalni, ugyanis a Magyar Kupában bronzérmesek lettünk, ami remek visszaigazolást jelentett a szakmai stábnak és persze nekünk, játékosoknak is. Most pedig bízunk abban, hogy ez még nem az út vége. Vér, könny és sok izzadságcsepp, ezek kellettek eddig a sikerhez. Együtt, egymásért és folyamatosan százszázalékosan küzdve jutottunk be a döntőbe. Továbbra is motiváltak vagyunk, nem laktunk jól – csak úgy sugárzik a lelkesedés a kaposvári játékosból.

Az U20-as válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt két hét szünetet követően indul az aranycsata a női röplabda Extraligában.