Extrém tervek, úgy fog kinézni a Duna Aréna, mint még soha

Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a párizsi olimpia a kiindulópont, az ottani sikerek folytatását várják decemberben Magyarországon is. – Gratulálok Wladár Sándornak a nagyszerű teljesítményhez, ami folyatódott az olimpián is, és a magyar szövetség sok-sok éves kiváló munkájához is – fogalmazott Nowicki. – A világon az egyik legnagyszerűbb úszólétesítmény van itt Budapesten. A sportolók jól érzik itt magukat, örömmel térnek vissza.

Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár méltatta a párizsi olimpián három aranyat és összesen öt érmet szerző magyar úszókat. – Fantasztikus az a munka, ami az úszószövetségben zajlik – jelentette ki. – Innen is köszönöm az együttműködést, ami a sportállamtitkárság és a szövetség között létrejött, talán nekünk is van egy kis részünk a sikerekben. Történelmi jelentőségű, hogy az úszás négy legnagyobb eseményét megrendezzük. Ezek a versenyek viszik a jó hírét az országunknak, és pozitívan hatnak arra, hogy minél többen kezdjenek el mozogni, az olimpián is sokan választhattak példaképet maguknak. A világbajnokság is ilyen esemény lehet.

Wladár Sándor: Minden idők legjobb vb-je a cél

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke jelezte, hogy a jelenlegi szervezőcsapat már a tizenkettedik világversenyt hozza tető alá. – A vizes Grand Slam elérése hatalmas teljesítmény, de hadd mondjam azt, hogy ez az egész ország és az egész úszósport sikere és büszkesége – fogalmazott Wladár. – Azért nyerhettük el és szervezhettük meg ezeket az eseményeket, mert Magyarországnak egészen különleges viszonya van a sporthoz. Mi minden egyes alkalommal igyekszünk még magasabbra állítani a mércét, de bizonyosan sosem adni alább annál a színvonalnál, amelynek köszönhetően a különböző világbajnokságok után rendszeresen azt hallhattuk: ez volt minden idők legjobb eseménye.

Wladár hozzátette, hogy a 90-es években még nem tartották fontosnak Magyarországon a rövid pályás versenyeket, nincs olyan tradíciója hazánkban, mint az ötvenméteres viadaloknak, ezért is lehet az, hogy a magyar úszósport hagyományaihoz mérten kevés, négy rövid pályás világbajnokunk van: Hosszú Katinka, Bernek Péter , Gyurta Dániel és Szabados Béla. Wladár szerint a rövidpályás-specialista Szabó Szebasztián mellett Milák Kristóf, Kós Hubert és Németh Nándor is nagyot alakíthat, ahogy a váltók is döntőesélyesek lehetnek.

Cseh László: Óriási lökést ad a hazai verseny

A világbajnokság egyik nagykövete a világszövetség felkérésére Cseh László lett, akinek az emlékei szerint az olimpiát követő rövid pályás vb rendre erős szokott lenni, mert sokan lendületben maradnak, le sem állnak a munkával decemberig.

– Mindig különleges érzés hazai pályán versenyezni – jegyezte meg Cseh. – Nekem először 2006-ban adatott meg a Margitszigeten, aztán még többször is: utoljára, legalábbis nézők előtt, a 2017-es világbajnokságon, ami pályafutásom egyik meghatározó élménye volt. Óriási lökést ad a versenyzőknek az a hangulat, ami a Duna Arénában fogad minket, ez még a külföldieknek is élmény, rólunk nem is beszélve.

Szántó Dávid, a szervezőbizottság ügyvezetője bejelentette, hogy száz nappal a rajt előtt elindult a jegyértékesítés. A legdrágább jegy 12 ezer forint lesz a döntőkre, a legolcsóbb 1200 forint az előfutamokra. A szervezők 2024 jegyet felajánlottak az iskolák és jótékonysági szervezetek számára, akik a szövetségen keresztül tudnak jelentkezni a hétköznap délelőtti előfutamokra.

– Nem szabad, hogy unalmassá váljon a szervezés azoknak sem, akik már többszörösen térnek vissza ide – hangsúlyozta Szántó. – A Duna Aréna úgy fog kinézni, mint soha korábban, egészen extrém dolgokkal készülünk, szeretnénk elkápráztatni a világot.