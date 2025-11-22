adatbiztonságTisza Pártregisztrációsproblémalakcímkártyaincidens

Áradás helyett: lefagyott a Tisza Párt előválasztási rendszere, háborognak a szimpatizánsok

Úgy tűnik, sokan nem tudnak regisztrálni, enélkül pedig lehetetlen a szavazás.

Munkatársunktól
2025. 11. 22.
Regisztrációs probléma léphetett fel a Tisza Párt előválasztási rendszerében, amiről felháborodott panasz érkezett a párt közösségi oldalára. 

Regisztráció hiányában nem lehet szavazni, a kommentek szerint pedig a lakcímkártya feltöltésével van a gond, azt nem fogadja el a rendszer, volt, akit le is tiltott emiatt. 

A párt erre úgy reagált: folyamatosan küldik a hibajelzéseket a fejlesztőknek, akik dolgoznak a megoldáson. – Egyelőre túlterhelt a rendszer, többünknek sem sikerült – közölte a párt a hivatalos közösségi oldalán. Ezek szerint tehát a panaszos problémája nem egyedi, hanem tömegesen előforduló gondról van szó. A többes szám első személyben megfogalmazott válaszból az derül ki, hogy a párt Facebook-oldalának kezelője is így járt.

Forrás: Facebook

Akadt olyan kommentelő, aki egyből külső befolyást emlegetett, más pedig arra figyelmeztetett, hogy a problémát nem nyilvánosan kellene kitárgyalni, mert a kormánypártiak kinevetik a tiszásokat.

A technológia nem először állítja falhoz a baloldali belsős megmérettetésen részt venni kívánókat, ugyanis 

a négy évvel ezelőtti előválasztáson is hasonló problémával küszködtek.

Akkor az előválasztás első fordulóján a voksolás hamar káoszba fulladt, mivel az előválasztás honlapja az indulást követően folyamatosan hibaüzeneteket írt ki. – Nagy valószínűséggel adatvédelmi incidensről van szó, mert az adatbiztonság sérült – közölte akkor Péterfalvi Attila az előválasztási rendszer összeomlásáról. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke elmondta: „ha az előválasztási rendszer összeomlása egy olyan incidensnek minősül, amely érint személyes adatokat is, akkor azt be kell jelenteni az adatvédelmi hatósághoz, és azonnal el kell kezdeni a hiba kijavítását”. 

A totális katasztrófába fulladásáért a baloldal a kormányt támadta, ám sokkal inkább hatalmas szervezési problémák álltak az összeomlás hátterében. Az akkori szavazáson lehetőség volt személyesen is leadni a szavazatokat, az incidens miatt így több száz szavazót kellett hazaküldeni. Az előválasztást lebonyolító választási bizottság szerint amikor az informatikai rendszer akadozása miatt felvették a kapcsolatot a központi szervezőkkel, egymástól függetlenül mind azt a tájékoztatást kapták tőlük, hogy Kínából induló hekkertámadás állhatott az összeomlás mögött. Később erre semmiféle bizonyítékot nem találtak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


