Fejes Krisztina hazatér, a hatvanéves Szolnoki Szimfonikusokkal ünnepel

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar hatvan éve szolgálja a város zenei kultúráját és közönségét. A jubileumi évad kiemelt eseménye a december 1-jén Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, valamint december 13-án Budapesten, a Pesti Vigadóban elhangzó Amerika, Amerika című hangverseny. A műsor az amerikai klasszikus zene ikonikus darabjaira épül: Leonard Bernstein ragyogó Candide-nyitányára, a West Side Story Szimfonikus táncaira, valamint George Gershwin két legendás művére, a Kék rapszódiára és az Egy amerikai Párizsban című kompozícióra. A koncertek szólistája Fejes Krisztina zongoraművész lesz, aki a világ számos pontján fellépett már, ám a szolnoki koncertre egészen más lelkülettel készül.

Fejes Krisztina zongoraművész a hatvanéves Szolnoki Szimfonikusokkal ad ünnepi hangversenyt. Fotó: Emmer László

A Szolnoki Szimfonikusok és Fejes Krisztina elhozzák Amerika ikonikus dallamait

A művész elmondása szerint Szolnok mindig is különleges helyet foglalt el a szívében, hiszen itt töltötte a gyerekkorát, és innen indult el minden, ami később a zenei pályáját meghatározta. Első zongoratanára, Vermes Zsuzsanna tanította meg neki, hogy a zene egyfajta belső nyelv, amelyen keresztül az ember önmagát is jobban megismerheti.

A jubileumi fellépés ezért neki nem csupán koncert, hanem visszatérés és hálaadás mindazoknak, akik elindították ezen az úton.

– A Tisza folyó közelsége is mindig inspirált, nyugodt, mégis erőt sugárzó jelenléte számomra a zene áramlását, természetességét idézi. Gyakran érzem úgy, hogy ez a környezet, a város és a folyó sodrása mélyen belém ivódott, és ma is ott van minden hangban, amit megszólaltatok – idézte fel Fejes Krisztina, aki már gyerekkorától jól ismeri a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, 2017-ben pedig Ravel balkezes zongoraversenyét játszotta velük, amely a mai napig kedves emlék neki.

Mint megtudtuk,

a zenekar hosszú távú megújulását és művészi erejét több tényezőben látja: a folyamatos szakmai fejlődésben, a minőség iránti elkötelezettségben, a repertoár nyitottságában és a zenekart összetartó közösségi erőben.

Meggyőződése, hogy egy zenekar akkor tud igazán megújuló és hiteles maradni, ha egyszerre épít a hagyományára és marad nyitott a kortárs művekre, az új művészeti együttműködésekre. Ugyanilyen fontosnak tartja a közönség és a város támogatását is, hiszen a bizalom és az érdeklődés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a zenekar hosszú távon is releváns és inspiráló maradjon. A jubileumi évad így nemcsak visszatekintés, hanem a közösség erejének ünnepe is.