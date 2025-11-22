Szolnoki Szimfonikus ZenekarzongoraművészFejes KrisztinaSzolnokPesti Vigadójubileumi koncert

Fejes Krisztina hazatér, a hatvanéves Szolnoki Szimfonikusokkal ünnepel

Hat évtizedes jubileumát ünnepli idén a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, amely decemberben két nagyszabású koncerten idézi meg az amerikai klasszikus zene ikonikus műveit. A hangversenyek szólistája Fejes Krisztina lesz, akinek pályája Szolnokról indult, napjainkban pedig a nemzetközi koncerttermek visszatérő vendége. A zongoraművésznek különleges hazatérés, hogy a kerek évforduló alkalmából ismét együtt léphet színpadra a zenekarral.

Fejes Krisztina zongoraművész Fotó: Emmer László
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar hatvan éve szolgálja a város zenei kultúráját és közönségét. A jubileumi évad kiemelt eseménye a december 1-jén Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, valamint december 13-án Budapesten, a Pesti Vigadóban elhangzó Amerika, Amerika című hangverseny. A műsor az amerikai klasszikus zene ikonikus darabjaira épül: Leonard Bernstein ragyogó Candide-nyitányára, a West Side Story Szimfonikus táncaira, valamint George Gershwin két legendás művére, a Kék rapszódiára és az Egy amerikai Párizsban című kompozícióra. A koncertek szólistája Fejes Krisztina zongoraművész lesz, aki a világ számos pontján fellépett már, ám a szolnoki koncertre egészen más lelkülettel készül.

Szolnoki Szimfonikusok
Fejes Krisztina zongoraművész a hatvanéves Szolnoki Szimfonikusokkal ad ünnepi hangversenyt. Fotó: Emmer László

A Szolnoki Szimfonikusok és Fejes Krisztina elhozzák Amerika ikonikus dallamait

A művész elmondása szerint Szolnok mindig is különleges helyet foglalt el a szívében, hiszen itt töltötte a gyerekkorát, és innen indult el minden, ami később a zenei pályáját meghatározta. Első zongoratanára, Vermes Zsuzsanna tanította meg neki, hogy a zene egyfajta belső nyelv, amelyen keresztül az ember önmagát is jobban megismerheti.

A jubileumi fellépés ezért neki nem csupán koncert, hanem visszatérés és hálaadás mindazoknak, akik elindították ezen az úton.

– A Tisza folyó közelsége is mindig inspirált, nyugodt, mégis erőt sugárzó jelenléte számomra a zene áramlását, természetességét idézi. Gyakran érzem úgy, hogy ez a környezet, a város és a folyó sodrása mélyen belém ivódott, és ma is ott van minden hangban, amit megszólaltatok – idézte fel Fejes Krisztina, aki már gyerekkorától jól ismeri a Szolnoki Szimfonikus Zenekart, 2017-ben pedig Ravel balkezes zongoraversenyét játszotta velük, amely a mai napig kedves emlék neki.

Mint megtudtuk,

a zenekar hosszú távú megújulását és művészi erejét több tényezőben látja: a folyamatos szakmai fejlődésben, a minőség iránti elkötelezettségben, a repertoár nyitottságában és a zenekart összetartó közösségi erőben. 

Meggyőződése, hogy egy zenekar akkor tud igazán megújuló és hiteles maradni, ha egyszerre épít a hagyományára és marad nyitott a kortárs művekre, az új művészeti együttműködésekre. Ugyanilyen fontosnak tartja a közönség és a város támogatását is, hiszen a bizalom és az érdeklődés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a zenekar hosszú távon is releváns és inspiráló maradjon. A jubileumi évad így nemcsak visszatekintés, hanem a közösség erejének ünnepe is.

Szolnoki Szimfonikusok
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar az Amerika, Amerika című koncerttel ünnepel. Forrás: Szolnoki Szimfonikusok

A koncertprogramban kiemelt szerepet kapnak Gershwin és Bernstein művei, amelyek Fejes Krisztina szerint különleges módon ötvözik a klasszikus formát az amerikai populáris zene – a jazz és a blues – világával.

A darabok energikus ritmikája, lüktetése a kortárs amerikai kultúra pezsgését hozzák közel. Különböző stílusokat, hagyományokat és érzelmi világokat egyesítenek, miközben egy könnyen felismerhető karaktert teremtenek, ami hallgatva azonnal amerikainak tűnik.
A Kék rapszódiát különösen izgalmasnak tartja, mert egyszerre követel klasszikus struktúrát és jazzes, improvizatív elemeket.

A klasszikus képzettségem segít a forma és a finom árnyalatok precíz kidolgozásában, ugyanakkor a darab szabadsága lehetőséget ad arra, hogy a személyes energiámat és kreativitásomat is belevigyem a játékba

– emelte ki, hozzátéve, hogy a művet már több alkalommal játszotta zenekarral, és klasszikus koncertező zongoraművészként mindig a repertoárján tartja.

Ez a két koncert azért is különleges neki, mert most először dolgozik együtt Izaki Maszahiroval, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar zenei igazgatójával, Szolnok város zenei főigazgatójával, valamint Harry Curtisszel, a Berlini Művészeti Egyetem professzorával. Mint mondta, a karmesterekkel és a zenekarral folytatott közös munka mindig tanulságos, hiszen segít érzékelni a zenekari hangzást, a dinamikát, a frázisokat, és abban is támogatja, hogy szólistaként a játékát a teljes előadás szolgálatába állítsa.

Fejes Krisztina azt reméli, hogy a közönségnek a koncertek mindenekelőtt az összetartozás élményét hozzák el. Különösen meghatónak tartja, hogy a hat évtizedes jubileum ünneplése Szolnokon kezdődhet, abban a városban, ahol neki is minden elkezdődött.

A tradíciók, a művek szellemisége és a zene identitásteremtő ereje mind arra emlékeztetnek, milyen sokat jelenthet egy közösség, amikor együtt fordul a művészet felé. Zongoraművészként és egyben a kulturális értékek elkötelezett közvetítőjeként azt szeretném, ha mindenki átélhetné a zene örömét, a közösség megtartó erejét és az ünneplés felemelő pillanatait

– foglalta össze.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar jubileumi estjei így egyszerre tisztelegnek a múlt előtt és mutatnak utat a jövő felé: összegzik hatvan év örökségét, miközben friss energiákkal, új hangzással és a zene közösségépítő erejével töltik meg a koncerttermeket.

 

