Nemzetközi sztárok és a hazai kortárszenei élet jeles előadói is megünneplik Kurtág György 100. születésnapját

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az eseménysorozat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kormány biztosítja a Kurtág 100 finanszírozását, hogy Kurtág György 100. születésnapját méltó programsorozattal ünnepeljük meg. Elmondta: a rendezvénysorozat megvalósítását 342 millió forinttal támogatják.

Kurtág György februárban lesz százéves (Fotó: Marjai Judit)

Kitért arra is, hogy az egész éves ünnepségsorozat számos programmal, köztük filmbemutatóval várja a közönséget, többek között a Müpában és a Zeneakadémián, valamint Győrben, Szombathelyen, Pécsen és Szegeden.

Kurtág György a legfiatalabb magyar művész, mert fiatal az, akinek van merészsége úgy meghaladni a hagyományok konvencióit, hogy nem megtagadja, hanem értékeit megőrizve újraépíti azokat

– fogalmazott a miniszter.

Gőz László, a BMC igazgatója elmondta: a Müpában február 18-án lesz a premierje a Kurtág-töredékek című filmnek. Kurtág György születésnapján, február 19-én Víkingur Ólafsson és Várdai István közreműködésével, a Danubia Zenekar előadásában hallhatja a közönség az életmű sarokköveit.

Másnap tartják a zeneszerző új operája, a Die Stechardin ősbemutatóját Maria Husmann és a Keller András vezette Concerto Budapest előadásában.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója Nagy Dénes 2021 és 2025 között készült dokumentumfilmjéről szólva úgy fogalmazott: a Kurtág-töredékek gyönyörű és izgalmas portréfilm, amely közelebb hozza a nézőhöz Kurtág Györgyöt. A Müpában tartott premiert pódiumbeszélgetés követi Víkingur Ólafsson, Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl és Nagy Dénes részvételével. A vezérigazgató elmondta: február 19-én Víkingur Ólafsson izlandi zongoraművész köszönti Kurtág Györgyöt, aki a Müpában az évad művésze, három koncertje lesz, és ezen a nagy ünnepen is fellép.

Felidézte: Kurtág György Fin de partie című egyfelvonásos operájának ősbemutatója a milánói Scalában volt, Amszterdamban is bemutatták, a Müpában pedig egyszerűsített változatban láthatta a közönség. Hozzátette: most megszületett a Kurtág György kamaraoperája, a darab felesége, Kurtág Márta és az ő párbeszéde. A Die Stechardin című opera régi szerelmi történetet elevenít fel, bemutatva az örök szerelmet.

Kitért arra, hogy a Müpában fotókiállítás is lesz, ahol Felvégi Andrea Kurtág György-portréiból válogatnak.