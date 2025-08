A 1443 lesz az a szám, amelyet utasbiztonsági ügyekben hívhatunk a fővárosban

Az 1443-as új telefonszámon is hívható a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményében. Az új négyjegyű számon is kérhető segítség, ha valaki problémát, rendészeti beavatkozást igénylő esetet észlel a járművön vagy a megállóban. Azonban továbbra is a 112-t kell hívnia az utasoknak baleset, személy- vagy vagyonépséget veszélyeztető helyzetekben, majd jelezni a problémát a járművezetőnek.

Illusztráció (Fotó: Róka László)

A Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat már kétféleképpen is értesíthető.

A BudapestGO kezdőképernyőjéről először a „Továbbiak”, majd a „Segíthetünk?” menüpontra kattintva lehet kiválasztani, hogy balesetről, vészhelyzetről (például agresszió, vandalizmus), vagy rendészeti beavatkozást igénylő helyzetről (például kéregetés, szennyezett ruházatú vagy ittas, bódult személy) van-e szó.

Előbbi esetben a 112-t, utóbbiban pedig az utasbiztonsági rendszer központi irányítószolgálatát lehet hívni a BudapestGO-ban. Akinek nincs applikációja vagy nem használ okostelefont, augusztustól a 1443-as telefonszámot közvetlenül tárcsázva is kérhet segítséget rendészeti beavatkozást igénylő helyzetekben. Ez esetben a hívás a 24 órás diszpécserszolgálathoz fut be.