Magyar Péterék igyekeznek eltüntetni a bizonyítékokat, törölték a Tisza-csomagról szóló felvételt, de az internet nem felejt + videó

Rejtélyes kezek eltüntették Magyar Péter tanácsadójának, Surányi Györgynek a Tisza-adót leleplező szavait. A Rákosmenti Tisza-sziget fórumán tartott előadásában Surányi elárulta, hogy eltörölnék a rezsicsökkentést, az anyák adómentességét, és azt is, hogy a Magyar Péter által többször beígért áfacsökkentést sem tartja megvalósíthatónak.

Fotó: Képernyőfotó

Azt, hogy mindez igaz, az is bizonyítja, hogy a Tisza-tanácsadó előadása mostanra eltűnt a YouTube videómegosztóról – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.

Azonban akármennyire is igyekszik Magyar Péter és a Tisza Párt eltüntetni az igazságot a magyarok elől, szokás szerint megint elfelejtettek valamit: nevezetesen, hogy az internet nem felejt.

Bár a videómegosztóról ők eltüntethetik az eredeti videót, a másolatok továbbra is elérhetők maradnak, így nem tudják meggátolni az igazság terjedését.

Eltörölnék a rezsicsökkentést

Surányi György a rezsicsökkentés egyértelmű eltörlése mellett érvelt a fórumon. Az előadásból kiderül az is, hogy Tarr Zoltánhoz hasonlóan titkolná ezt a szándékot, „nem ezzel kezdené”, de kormányra kerülve

„lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.

Az édesanyák adómentességét is eltörölnék

Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon kifejtette, hogy az anyák adómentessége rontja az exportot, és

egy új kormánynak „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.

Áfacsökkentés sem lenne

Magyar Péter embere az előadás további részében kifejtette, hogy akkor lehet áfát csökkenteni, ha bevezetik a többkulcsos jövedelemadót. Így Gyurcsány Ferenc jegybankelnökének elszólása szintén a Dálnoki Áron és Tarr Zoltán által elmondott jövedelemadó-emelésnek ágyaz meg.

Magyar Péter ígérgetése azonban azzal kapja meg a kegyelemdöfést, hogy Surányi elmondja a fórumon: