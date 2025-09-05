A Tisza-adó bevezetése után eltörölnék a rezsicsökkentést Magyar Péterék + videó

Lassan kezd látszani a Tisza Párt valódi arca – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: nemrég Tarr Zoltán beszélt a magyar munkavállalókat megsarcoló Tisza-adóról és a magyarok átveréséről. Most pedig Surányi György a Rákosmenti Tisza-sziget gyűlésén mondta ki: ha ők kerülnek kormányra, megszüntetnék a rezsicsökkentést – hívta fel a figyelmet.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A rezsicsökkentés, ami több százezer magyar családnak jelent könnyebbséget a mindennapokban – mutatott rá a frakcióvezető. Majd hangsúlyozta:

innen is látszik: Magyar Péter és pártja Brüsszel kottájából játszik, a családokat segítő intézkedések ellen.

Szentkirályi Alexandra egy videót is bemutatott, amelyben Surányi György a Tisza-szigetnek arról beszélt, hogyha a kormányra kerülnek, akkor el kell törölni a rezsicsökkentést.

Nem a rezsicsökkentés eltörlése az egyetlen olyan vágyott intézkedése a Tisza Pártnak, amellyel a magyar családok megélhetése és életszínvonala ellen dolgoznának. Magyar Péter pártja a Tisza-adót is bevezetné, amellyel elérnék, hogy a dolgozó magyar emberek jelentős része kevesebb pénzt vihessen haza, mint most ugyanazért a munkáért.

Ezeket – bár sikertelenül – titkolnák, ugyanis ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.