Elképesztő, hogyan mosdatja a Telex a tiszás Tarr Zoltánt

Akár a sajátjukat, úgy védik Tarr Zoltánt és a Tisza Párt titkait.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 15:34
Forrás: MTI/Purger Tamás
„Nem fogjátok elhinni, de a Telex kénytelen volt írni Tarr Zoltán etyeki beszédéről” – hívta fel a figyelmet Hollik István a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő azonban rámutatott, hogy az igazmondás végül elmaradt, ugyanis a baloldali portál összevágott felvételről beszél.

Fotó: Facebook/Hollik István

Nem, kedves Szerkesztőség! A felvétel nem összevágott, bárki a saját fülével hallhatja, ahogy Tarr Zoltán a saját szájával, a saját szavaival, a saját plénuma előtt elmondja, hogy »Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk«

– hangsúlyozta a képviselő. Majd jelezte, erről mindenki meggyőződhet a saját két szemével és fülével a Tisza saját YouTube csatornájára feltöltött videóban, a szerkesztőség is vehetné a fáradtságot – tette hozzá.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet beszámolt róla Hollik István már jelezte, hogy a magát független-objektívnek nevező sajtó amióta bejárta az internetet Tarr Zoltán beszéde a Tisza Párt titkolózásáról, azóta nem tudták megkérdezni Magyar Pétert arról, hogy mégis mit titkolnak még a választók elől. Mint ismert, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.


Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

