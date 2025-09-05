Megfutamodott a balos sajtó, nem érdekli őket a Tisza-adó

„Egy hét telt el azóta, hogy kiderült, a Tisza Párt szándékosan eltitkolja szándékait a választók elől. Egy hét telt el azóta, hogy Tarr Zoltán bevallotta: nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Egy hete nem tudja megkérdezni a magát független-objektívnek nevező sajtó Magyar Pétert arról, hogy mégis mit titkolnak még a választók elől. Egy hét alatt Magyar Péter négy egymásnak ellentmondó magyarázattal próbálta tagadni Tarr Zoltán szavait” – emlékeztetett egy Facebook-bejegyzésében Hollik István.

A kormánypárti képviselő rossz hírekkel szolgált a Tisza Pártnak. Mint mondta, ez nem az utolsó hét volt ebből a kálváriából. Hozzátette: a magyarokat nem lehet hülyére venni. A képviselő tájékoztatott: mindenki tudni fogja az országban, hogy a Tisza át akarja verni őket.

Tisza-adó: bukta lesz belőle?

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)