  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Ennyit tudnak: Fekete-Győr András ráuszította a gyűlöletkommandóját Szabó Zsófira
Fekete-Győr AndrásMomentumkormánypártSzabó Zsófi

Ennyit tudnak: Fekete-Győr András ráuszította a gyűlöletkommandóját Szabó Zsófira

Előbb tönkretette a saját pártját, most pedig mások hétvégéjét igyekszik elrontani Fekete-Győr András, aki ezúttal gyűlöletkeltéssel akar visszakerülni akár egy pillanatra is a politikai porondra.

Gábor Márton
2025. 09. 28. 21:00
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igazán férfias dolog nyilvánosan belegázolni egy fiatal színésznőbe, kisgyermekes anyukába pusztán azért, mert az nem az ordibáló kocsmai verekedőben látja a béke zálogát – írta közösségi oldalán Mandula Viktor, a Momentum politikusának újabb gyűlöletkeltő posztja kapcsán. Az újságíró kiemelte, 

igazán bátor dolog erre a fiatal nőre ráuszítani a több száz mocskos szájú kommentelődet, hogy ott kurvázzák, riherongyozzák egy 7 éves kisfiú anyukáját. 

A bejegyzés apropója, hogy a szebb napokat látott Momentum bukott elnöke, Fekete-Győr András egy vasárnap délután közzétett posztjában Szabó Zsófi színésznőbe rúgott bele pusztán azért, mert házigazdája volt a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójának. A momentumos politikus úgy véli, hogy „az ország többsége rendszerváltásra készül, napról napra többen fordulnak el a kormánytól.” „Hogyan lehetséges mégis az, hogy te és számos más celebtársad, akik eddig látványosan távol maradtatok a politikától, éppen most érzitek az időt elérkezettnek arra, hogy beálljatok a hatalom szekértolói közé?” – állt bele a műsorvezetőbe. 

Fekete-Győr András kritizálta Szabó Zsófit, amiért az fellépett a gyűlöletkeltés ellen, és az egyik digitális polgári körbe is belépett. Ezt követően a politikus gyűlöletkeltéssel vádolta meg a DPK-t, illetve a kormánypártokat, majd pedig azt állította, hogy a műsorvezető nem meggyőződésből, csak egy jól fizető szerep kedvéért lett kormánypárti. 

Fiatal vagy, előtted áll az egész élet. Rendszerek jönnek és mennek, de a szégyen, hogy te egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája voltál, örökre veled marad. Ezt a bélyeget soha nem fogod tudni lemosni magadról

– zárta a bejegyzését Fekete-Győr András.

Fekete-Győr András bejegyzésének közzététele után Szabó Zsófia digitális polgári körökkel kapcsolatos bejegyzéseit „váratlanul” ellepték a gyűlölködő kommentek. Szabó Zsófinak olyan üzeneteket címeztek mint,

a térdeidre tegyél védőt.

Egy másik hozzászóló prostituáltnak titulálta a családanyát, míg többen agyhalottnak bélyegezték.

A gyűlöletkeltést Kötter Tamás sem hagyta szó nélkül. Az influencer azt írta, 

Szabó Zsófit, az ország talán egyik leggerinctelenebb alakja, Fekete-Győr Bandi kérdezi fel: ugyan már, hogy merészel más véleményen lenni, mint Fegyőr új gazdája, a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló Magyar Péter. Úgy kedves Bandi, hogy egyelőre még demokrácia van és mindenki azt gondol és azt támogat, akit akar.

Kiemelte, Fekete-Győr András és Magyar Péter valóságából se Szabó Zsófi, se mások nem kérnek. 

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsalád

A hernyó vallomása

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu