Ennyit tudnak: Fekete-Győr András ráuszította a gyűlöletkommandóját Szabó Zsófira

Igazán férfias dolog nyilvánosan belegázolni egy fiatal színésznőbe, kisgyermekes anyukába pusztán azért, mert az nem az ordibáló kocsmai verekedőben látja a béke zálogát – írta közösségi oldalán Mandula Viktor, a Momentum politikusának újabb gyűlöletkeltő posztja kapcsán. Az újságíró kiemelte,

igazán bátor dolog erre a fiatal nőre ráuszítani a több száz mocskos szájú kommentelődet, hogy ott kurvázzák, riherongyozzák egy 7 éves kisfiú anyukáját.

A bejegyzés apropója, hogy a szebb napokat látott Momentum bukott elnöke, Fekete-Győr András egy vasárnap délután közzétett posztjában Szabó Zsófi színésznőbe rúgott bele pusztán azért, mert házigazdája volt a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozójának. A momentumos politikus úgy véli, hogy „az ország többsége rendszerváltásra készül, napról napra többen fordulnak el a kormánytól.” „Hogyan lehetséges mégis az, hogy te és számos más celebtársad, akik eddig látványosan távol maradtatok a politikától, éppen most érzitek az időt elérkezettnek arra, hogy beálljatok a hatalom szekértolói közé?” – állt bele a műsorvezetőbe.

Fekete-Győr András kritizálta Szabó Zsófit, amiért az fellépett a gyűlöletkeltés ellen, és az egyik digitális polgári körbe is belépett. Ezt követően a politikus gyűlöletkeltéssel vádolta meg a DPK-t, illetve a kormánypártokat, majd pedig azt állította, hogy a műsorvezető nem meggyőződésből, csak egy jól fizető szerep kedvéért lett kormánypárti.

Fiatal vagy, előtted áll az egész élet. Rendszerek jönnek és mennek, de a szégyen, hogy te egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája voltál, örökre veled marad. Ezt a bélyeget soha nem fogod tudni lemosni magadról

– zárta a bejegyzését Fekete-Győr András.

Fekete-Győr András bejegyzésének közzététele után Szabó Zsófia digitális polgári körökkel kapcsolatos bejegyzéseit „váratlanul” ellepték a gyűlölködő kommentek. Szabó Zsófinak olyan üzeneteket címeztek mint,

a térdeidre tegyél védőt.

Egy másik hozzászóló prostituáltnak titulálta a családanyát, míg többen agyhalottnak bélyegezték.