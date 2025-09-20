Megkezdődött a digitális polgári körök találkozója – itt nézheti élőben + videó

Demjén Ferenc A szabadság vándorai című dalának előadásával kezdődött meg a digitális polgári körök találkozója a Papp László Sportarénában.

Szabó Zsófi és Rákay Philip a DPK-találkozón (Fotó: YouTube)

A nagyszabású műsor házigazdája, Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötte a több mint tízezres közönséget. Név szerint is köszöntötték a digitális polgári körök tagjai közül mások mellett Nagy Feró énekest, Nacsa Olivér humoristát és Miklósa Erika operaénekest.

Kudlik Júlia egykori televíziós műsorvezető Pál apostol szavaival lépett a pódiumra, a Szeretethimnusz sorait nagy taps követte.

A digitális polgári körök találkozója 12 órakor kezdődött, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készültek.

A színpadon Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

