Rendkívüli

Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

Lázár JánosLázárinfóOrbán ViktordpkMagyar Péter

Lázár János: Tegyük újra naggyá Magyarországot + videó

Az ötödik megnyert választással, egy újabb Orbán-kormánnyal, a magyar emberek felhatalmazásával folytatjuk és megcsináljuk – mondta a digitális polgári körök találkozóján Lázár János. A miniszter arról is beszélt, miért járja az országot a Lázárinfókkal és áll ki az emberek elé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 17:50
Lázár János, Harcosok Klubja Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy a mi politikai közösségünk az utcán született egy olyan korban, amikor ezért gumibot járt. A Fidesz mindig az utcán volt, ha kellett tüntetett és harcolt, ha arra volt szükség, akkor ünnepelt – mondta a digitális polgári körök első országos találkozóján Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett: ott voltak, amikor a szabadságért kellett megküzdeni, és akkor is, amikor a szocialista miniszterelnök becsapta az országot.

– Miért ne lennénk most ott, amikor egy politikai erő hazugsággal akarja elnyerni a magyar emberek bizalmát? – tette fel a kérdést.

Miénk az utca, miénk itt a tér

– jelentette ki Lázár János, aki ezért járja Lázárinfókkal az országot, és erre biztatja politikustársait is. Hangsúlyozta: ki kell állni az emberek elé és bele kell állni a vitákba.

– Csak nekünk vannak igazán jó válaszaink – szögezte le.

Mint mondta, érti a kritikákat, az elismeréseket és a jövőtől való bizonytalanságot. Az egész világon nagy változás jön, a mai korszak a fordulat korszaka. Egyes népek a helyes, mások a téves irányba fordulnak. Döntés kérdése, hogy a magyarok melyik irányt választják: felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat elszállt rezsiárakkal, új családmodellel vagy visszatérés a normalitáshoz, ami Európa keresztény hagyományán, az erős közösségeken és a nők tiszteletén alapul.

Becsicskulunk a liberális woke-nyomulásnak vagy merünk magyar hazafiak lenni? Nekünk, magyaroknak még van választásunk.

– Korábban többnyire nem volt, legtöbbször mások döntöttek helyettünk, felettünk és rólunk. legutóbb Trianonban. Orbán Viktor politikája a mi politikánk – fogalmazott a tárcavezető.

– Tegyünk naggyá újra Magyarországot! – mondta Lázár János. Szerinte ehhez meg kell védeni az önrendelkezésünket, nem engedhetünk a külföldi befolyásolásnak. Leszögezte, hogy Orbán Viktor ezt csinálja, ugyanis 1990-ben hazaküldte a ruszkikat, 2010-ben a Nemzetközi Valutaalapot, 2015-ben az illegális migránsokat, 2022-ben pedig az első brüsszeli bábellenzéket.

– A másodikat jövőre közösen fogjuk hazaküldeni – tette hozzá.

Orbán Viktor kis országból nagy országgá tette Magyarországot – mutatott rá a miniszter. Kiemelte, hogy van mit megvédeni, és van kitől.

Magyar Péter tetteiben ízig-vérig brüsszelita politikus. Nem a magyar érdeket érvényesíti Brüsszelben, hanem Brüsszel érdekeit érvényesíti Magyarországon

– fogalmazott Lázár János. Szerinte aki a Tiszát választja, az a multik és a hitelminősítők uralmát fogja nyögni. Ahogy a nóta szól: árad a Tisza, zavaros, nem tiszta. Ha nincs, ami megállítsa, a Tisza elmossa a háromszázalékos hitelből épült házakat, az államilag támogatott rezsiszámlákat és az édesanyák adókedvezményét.

Van védőgát, a Fidesz, és legény a gáton, Orbán Viktor személyében

– közölte a tárcavezető. Hozzátette: megérti, ha tizenöt év után sok választó figyelmeztetést küld a Fidesznek. A Magyar Péterre adott voks öngól lenne azoknak, akik rá szavaznak, nem sárga lap a kormánynak. Túl nagy a tét, ezért most más a nóta, az a jelszó érvényes, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre! – szögezte le.

A miniszter szerint a két világot és vezetőt egymás mellé kell rakni. Magyar Péter azokat is elárulta, akik szerették, Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják. Magyar Péter a külföldi érdekeket képviseli Magyarországon, Orbán Viktor a magyar érdekekért harcol külföldön. Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, jövőre az okos ember a biztonságot választja – sorolta. A tárcavezető kiemelte: a Fidesz politikájának lényege, hogy mindegy, ki hol született, lehet belőle polgár, ha dolgozni akar, akkor dolgozhat és tisztességesen megélhet.

A miniszter arra is kitért, hogy nem mondanak le soha az olcsó energiáról. Mindig egy lépéssel feljebb és előrébb – tette hozzá.

Jelezte, hogy Magyarország mindenkinek biztosítja a tanulás lehetőségét. Kiemelte: a magyar középosztály nagyobb, mint tizenöt éve volt, de négy év múlva kisebb lehet, ha nem folytatódik az országépítés. Leszögezte, hogy

az országnak nem azzal a felével van baj, amit 2010 óta megépítettek, hanem azzal, amit a balliberális kormányok előtte nem építettek meg.

Lázár János ígéretet tett, hogy minden programot végigcsinálnak az egészségügytől a családpolitikáig, és amibe belekezdenek, nem hagyják félbe.

– Az ötödik megnyert választással, egy újabb Orbán-kormánnyal, a magyar emberek felhatalmazásával folytatjuk és megcsináljuk. Munkára föl, hajrá, digitális polgári körök, hajrá, polgári Magyarország – zárta beszédét Lázár János.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square DPK-találkozó

Magyar Péter úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát: nem tudja elviselni, ha nem róla szólnak a hírek

DPK-találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu