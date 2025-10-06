idezojelek
Vélemény

Lovagiatlan ügy a tiszásoktól

Valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni.

2025. 10. 06.
Fotó: Csudai Sándor

Egy mondás szerint nehéz dolog a jóslás, különösen, ha a jövőre vonatkozik. Mi mégis a tévedés különösebb kockázata nélkül megjövendölhetjük, hogy a nőket, lányokat még igen sok atrocitás fogja érni a Tisza Párthoz köthető és kötődő, mondhatni a szekta emlőin csüngő aktivisták, lerohanóemberek részéről. Most persze arra gondolnak sokan, hogy imádatuk tárgyának, a párt vezérének régebbi viselt dolgaira, förtelmes feleségterrorizáló cselekményeire gondolunk, és ebből vezetjük le a tiszások elkövetkezendő nőüldöző akcióinak a kiszámítható valószínűségét. Pedig nem.

Ez a durva antifeminista fejlemény a közelmúlt történései­ből következik. Sokan kapkodtak ugyanis levegő után, amikor kiderült, hogy a többszörösen bukott volt Momentum-elnök és új tiszás udvaronc, a jogerősen elítélt Fekete-Győr András kirívóan gusztustalan módon ment neki Szabó Zsófi színésznőnek, műsorvezetőnek. 

Természetesen nem rejtette véka alá az elektromos rollerét vízzel, a zuhany alatt tisztogató észkombájn, hogy a legendás színész, Szabó Gyula lányát amiatt támadta meg, mert arra vetemedett, hogy a digitális polgári körök első találkozójának műsorvezetője, háziasszonya legyen. Ez az intellektuálisan hátramaradott szellemi lumpenproletár olyan bornírtságokat vágott a fiatal nő fejéhez, miszerint a szégyen, hogy egy bukóban lévő, gyűlöletkeltő rezsim utóvédkatonája volt, örökre vele marad, és ezt a bélyeget soha nem fogja tudni lemosni magáról.

Ugye ismerős ez a prosztó eljárás valahonnan? Hát persze hogy igazuk van: hasonló bunkó módon állt neki szidalmazni nem is olyan régen egy Molnár Áron nevű, magát noÁrnak hívató és színésznek tartó csúcssuttyó szellemi verőlegény Vasvári Vivien népszerű modellt, üzletasszonyt, akinek a bűne szintén az volt, hogy merészelt egyetérteni egy fontos kérdésben a patrióta kormánnyal. Molnár azért gúnyolta ki Vasvári Vivient ripacskodva, gyomorforgató trágársággal, mert a fiatal, többgyermekes családanya elkerülendőnek, veszélyesnek tartotta Ukrajna felvételét az Európai Unióba, mivel belesodródhatnánk egy öldöklő háborúba, amihez semmi közünk sincs. Olyan szavakat használt eközben videóján Vasvári Vivien becsmérlésére a szélsőbaloldali aktivista, amelyek nem tűrik a nyomdafestéket, de az internetet sem.

Valamivel régebben egy másik, színésznek látszó Tisza-fan egy megint másik polgári gondolkodású nőnek igyekezett elvenni a kedvét a politikai rokonszenvmegnyilvánulásoktól. A lihegőn baloldalbabusgató RTL Klub egyik szappanoperájának a szereplője, Lengyel Tamás oktatta ki ordenáré módon Muri Enikő énekesnőt, színművésznőt, amiért Orbán Viktor miniszterelnökkel készített egy mosolygós, vidám szelfit egy rendezvényen, és azt nem átallotta kitenni a közösségi oldalára. Tisza-szektás gyűlölettájfun söpört végig tombolva ezután Muri Enikő Facebook-oldalán az RTL klubos sorozatszínész-aktivista fenyítő-szégyenítő kioktatása nyomán.

Azért az nem lehet véletlen, hogy mindig vadbaloldali hímnemű egyedek támadják le brutálisan a népszerű és a baloldal narratívájával a józan ész alapján szembeszálló fiatal nőket. 

Főként azután, hogy tudjuk: Magyar Péter szektavezér nemcsak a feleségével, az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal bánt kíméletlenül, hanem megcsillogtatta nőellenes agresszivitását későbbi élettársával, Vogel Evelinnel is. De nem bánik szalonképesebben a miniführer a sajtóban dolgozó nőkkel sem. A Hír TV fiatal riporternőjét, Futó Boglárkát számtalanszor kipécézte, gúnyolódó, becsmérlő szövegeivel gyakorlatilag ráuszította a vérszomjas tiszás falkát a rendezvényein. A Tisza-szimpatizánsok által akasztással fenyegetett köztévés riporter védelmére kelő fiatal anyukára pedig szintén rátámadtak a szektahívek Kötcsén. Az sem zavarta őket, hogy a kisgyermekét a karjában tartotta.

Vagyis leszűrhető mindebből: a fő-fő nőfenyítő receptúráját követik az őt utánzó bádogcelebek, tiszás Lenin-fiúk, amikor terrorizálni próbálják a baloldali véleménydiktátumoknak ellenálló, közkedvelt hölgyeket.

De vajon nem félnek attól, hogy nőgyűlölőnek nézik majd őket? Az európai civilizációban mindenhol gyáva, megvetendő alaknak tartják azt, aki a nőnemű embertársaival udvariatlanul, sőt lovagiatlanul viselkedik, erőszakosan lép fel. Ezek a lovagiatlan ügyek, autodafék pedig viszik a szavazatokat, nem pedig hozzák.

Miért csinálják mégis? Mert valójában minden nőt meg akarnak félemlíteni. Azzal, hogy szinte munkamegosztásban, vetésforgóban gyalázzák, fenyítik a tiszások a nőket, azt üzenik nekik: így jártok ti is, ha önálló véleményetek van, és azt nyíltan hangoztatjátok.

 A lányoknak, asszonyoknak mindig nagyobb a szerepük a közösségek, családok véleményének alakításában, mint amit a felszínen érzékelni lehet. És a nők mindig a biztonságot becsülik a legtöbbre, ami nem kedvez a háborúpártiaknak, a káoszkeltőknek. Ezért látnak veszélyt a Brüsszel-vezérelt baloldalon abban, ha sokak által követett, példaképnek tekintett nők nagy számban támogatják a konzervatív célokat. Rájuk küldik tehát azokat, akiket balos megmondóembereknek szokás nevezni, holott igazából megfélemlítőemberek. A jelek szerint azonban ezek a támadások nem csupán szégyenteljesek, hanem abszolút sikertelenek is, amit az érintett hölgyek népszerűségének emelkedése is illusztrál.

