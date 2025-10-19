Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

békecsúcstiszásBohár Dániel

Hétvégi eredményhirdetés: a győztes nem más, mint Orbán Viktor

Főzőcskézni és cicázni kezdett Magyar Péter, hogy elterelje a figyelmet a Fidesz sikeréről.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 19. 21:33
Ezt a hétvégét is Orbán Viktor és a kormánypártok nyerték meg – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel a közösségi oldalán. A riporter emlékeztetett, kezdődött az egész a budapesti békecsúcs hírével, majd jött a Harcosok klubja edzőtábora. „Megmutattuk, hogy erősek vagyunk, szervezettek vagyunk és kiállunk egymásért” – szögezte le.

Bohár Dániel rámutatott, hogy ennek egyike sem mondható el a tiszás világról. Közölte, ezt tudja Magyar Péter is, aki pont ezért a hétvégén ahhoz a végtelenül egyszerű dologhoz nyúlt, amihez ilyenkor szoktak, például az elődei is:

Elkezdte magát macskákkal fotózni, illetve előadni, hogy micsoda konyhatündér.

„Ez lájkokat lehet, hogy hoz. De az emberek azért választanak politikust, hogy értük cselekedjen” – mutatott rá a riporter.

„És szerintem (amivel nem vagyok egyedül) fontosabb, hogy valaki leülteti a világ vezetőit Budapesten, a békéért tesz, ezzel segítve a hazája sorsát, mint az, hogy ki miképp simogatja a cicust”

– hangsúlyozta Bohár Dániel.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja második edzőtáborában (Forrás: Facebook)

 

