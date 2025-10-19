Rendkívüli

Harcosok klubjaharcosok klubjaKocsis MátéTisza PártMagyar Péter

Óriási siker volt a harcosok edzőtábora, bármennyire nem tetszik Magyar Péternek + képek

Mostanra vége a második Harcosok klubja-edzőtábornak, ahol rengetegen gyűltek össze. Kocsis Máté üzent a fanyalgóknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 18:16
Kocsis Máté, Harcosok Klubja edzőtábor Facebook
„Igen, igen, tiszások, csak 18-an voltunk Zánkán, nem 1500-an, és azok is csak krumpliért meg utalványért jöttek” – írta ironikusan Kocsis Máté a közösségi oldalán a Harcosok klubja edzőtáborából. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a békemeneten is csak hologramok lesznek meg a mesterséges intelligencia által odahamisítottak.

Kocsis Máté a Harcosok klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

Bár az edzőtábor véget ért, az ott készült képek egyértelműen bizonyítják:

rengetegen voltak kíváncsiak a kétnapos eseményre.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora , amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.

 

 

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

