Óriási siker volt a harcosok edzőtábora, bármennyire nem tetszik Magyar Péternek + képek

„Igen, igen, tiszások, csak 18-an voltunk Zánkán, nem 1500-an, és azok is csak krumpliért meg utalványért jöttek” – írta ironikusan Kocsis Máté a közösségi oldalán a Harcosok klubja edzőtáborából. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a békemeneten is csak hologramok lesznek meg a mesterséges intelligencia által odahamisítottak.

Kocsis Máté a Harcosok klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

Bár az edzőtábor véget ért, az ott készült képek egyértelműen bizonyítják:

rengetegen voltak kíváncsiak a kétnapos eseményre.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora , amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.