A kormány kitartó munkája beérett, hiába fúrták évek óta

– Három és fél éve etetnek bennünket azzal, hogy Ukrajnában nem lehet béke. A béke lehetetlen, nem lehet békét kötni, a háborút folytatni kell tovább és tovább – mutatott rá Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában mondott beszédében, amelyből egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kijelentésével kapcsolatban ezt a kérdést tette fel: mi az igazság?

Fotó: Facebook

Az igazság az, hogyha békét akarsz, és kitartó vagy – mint Orbán Viktor –, hogyha tárgyalsz, ha folyamatosan tárgyalsz, ha nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat minden irányba, és hogyha elviseled, ha kibírod a háborúpártiak aljas hazug támadásait – ahogyan Orbán Viktor tette –, akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és azt mondja, hogy

a világ legfontosabb békecsúcsát Budapestre hozza

– fogalmazott a kommunikációs igazgató, majd nyomatékosította: jön a budapesti békecsúcs, Magyarország történelmet csinál.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a hétvégén zajlik a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. A rendezvényen a kormányfő is részt vesz, akit vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok.

Mint ismert, a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra. A helyszínről Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója már be is jelentkezett korábban,