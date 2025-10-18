Orbán Viktorharcosok klubjaOrbán BalázsSchmidt Mária

Orbán Viktor megérkezett a második Harcosok Klubja edzőtáborba

Már az uzsonnán is túl van a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 17:05
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A velős pirítós legendás. És tényleg” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ugyanis egy képet osztott meg arról, hogy már ott van a második Harcosok Klubja edzőtáborban, és Schmidt Máriával, valamint Orbán Balázzsal közösen velős pirítóst esznek.

Forrás: Facebook/Deák Dániel

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik. A helyszínről Menczer Tamás már be is jelentkezett korábban.

Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így 

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Schmidt Mária, Orbán Viktor és Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

add-square Harcosok Klubja edzőtábor

Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk

Harcosok Klubja edzőtábor 14 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu