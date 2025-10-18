Orbán Viktor megérkezett a második Harcosok Klubja edzőtáborba

„A velős pirítós legendás. És tényleg” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök ugyanis egy képet osztott meg arról, hogy már ott van a második Harcosok Klubja edzőtáborban, és Schmidt Máriával, valamint Orbán Balázzsal közösen velős pirítóst esznek.

Forrás: Facebook/Deák Dániel

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az eseményt október 18–19. között rendezik. A helyszínről Menczer Tamás már be is jelentkezett korábban.

Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így