Orbán Viktor is elindult a Harcosok Klubja edzőtáborba

– Az előző sem volt semmi. Itt a következő. Harcosok Klubja edzőtábor, jövünk! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök is elindult a második Harcosok Klubja edzőtáborba.
Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startol a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az esemény október 18–19. között rendezik. A helyszínről Menczer Tamás már be is jelenezett korábban.
Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így
most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.