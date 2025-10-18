Orbán Viktorharcosok klubjaHarcosok Klubja

Orbán Viktor is elindult a Harcosok Klubja edzőtáborba

Sokan vesznek részt a zánkai kétnapos eseményen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 14:39
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Az előző sem volt semmi. Itt a következő. Harcosok Klubja edzőtábor, jövünk! – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök is elindult a második Harcosok Klubja edzőtáborba.

Budapest, 2025. május 18. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startol a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. Az esemény október 18–19. között rendezik. A helyszínről Menczer Tamás már be is jelenezett korábban.

Emlékezetes, hogy az első, sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így 

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

